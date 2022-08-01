1 августа, в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского (1903), митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил служение Божественной литургии в Троицком соборе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, где постоянно пребывает рака с честными мощами преподобного Серафима, сообщает сайт Нижегородской епархии.

На богослужении вместе с многочисленными архиереями, священниками, паломниками и прихожанами молились настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия (Конкова), сестры Дивеевской обители, настоятельницы других монастырей Русской Православной Церкви, исполнительный директор Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского Сергей Габестро, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан.

По сугубой ектении была вознесена молитва о восстановлении мира.

Для паломников и прихожан была организована трансляция богослужения на экраны, установленные на территории обители. Все желающие смогли посмотреть прямую трансляцию богослужения на телеканалах ННТВ, «Волга», а также в сети Интернет — на сайтах Нижегородской митрополии, ИА «Время Н», портале «Серафим.рф». Кроме того, трансляция велась в группе Дивеевского монастыря на видеохостинге «YouTube».

В приеме паломников, поддержании порядка во время богослужений и проведении дивеевских торжеств большую помощь оказывали волонтеры епархий Русской Православной Церкви.

По окончании богослужения настоятельница обители поблагодарила архипастырей за визит и совершенное богослужение и преподнесла митрополиту Георгию заздравную просфору и четки.

Обратившись к участникам торжеств, митрополит Георгий поздравил их с днем памяти преподобного Серафима Саровского. «Некогда преподобный Серафим говорил, что мощами своими он будет пребывать в Дивееве, но в то время словам саровского старца трудно было поверить. В 1903 году были обретены его честные останки и положены в Успенском соборе Саровской пустыни. Люди недоумевали: как может сбыться предсказание, разве саровская братия захочет расстаться со святыней? Однако, пути Господи неисповедимы, и что невозможно человеку, возможно Богу. Есть замечательные стихи: «Где-то там, за пределом познания, где загадка, туманность и тайна, некто скрытый готовит заранее всё, что позже случится случайно».

«119 лет назад, когда были обретены святые мощи батюшки Серафима, разве мог кто-то предполагать, что придёт богоборческий век, святыня будет увезена из Саровской обители и след её затеряется. И что потом в Россию придёт духовная весна, вновь будут открываться храмы, и великой милостью Божией к нашему народу станет второе обретение мощей преподобного Серафима. Всероссийским Крестным ходом 31 год назад они были принесены в Дивеево. Здесь уже возобновилась обитель, в закрытом же городе Сарове духовная жизнь тогда только начала возрождаться. Пророчество сбылось. И нам с вами всегда нужно помнить, что ничего в этой жизни не бывает без милости и воли Божией. Лишь бы мы могли с радостью и благодарностью принять Его волю в свое сердце. Преподобный Серафим и другие святые угодники Божии — помощники нам на этом пути, они предстатели и заступники за каждого человека и всю нашу Русскую землю. Желаю вам радости и духовного утешения. Преподобне Отче Серафиме, моли Бога о нас! Христос воскресе!», — сказал нижегородский архипастырь.

Глава Нижегородской митрополии передал в дар для Патриарха Московского и всея Руси Кирилла икону Божией Матери «Умиление» Серафимо-Дивеевскую.

После праздничного богослужения митрополит Георгий поприветствовал волонтеров, поблагодарил их за труд. Была сделана общая фотография на память. В этом году в волонтерском служении на дивеевских торжествах принимали участие почти 300 человек. Среди которых были представители православных волонтеров епархий Приволжского федерального округа (Нижегородской, Чувашской, Симбирской, Марийской, Мордовской митрополий), а также Ростовской, Ставропольской, Брянской, Владимирской, Калужской епархий, Москвы и Санкт-Петербурга.

Число участников Божественной литургии в день памяти преподобного Серафима Саровского на территории Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, по данным ГУ МВД по Нижегородской области, составило пять тысяч человек.

Русская линия