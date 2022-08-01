29 июля 2022 года с помощью удаленной связи под председательством митрополита Берлинского и Германского Марка состоялось заседание Архиерейского Синода РПЦЗ. В работе заседания приняли участие архиепископы Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Манхэттенский Николай, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Открыв заседание, митрополит Марк приветствовал архипастырей с прошедшей памятью равноапостольного Владимира, Просветителя Руси, пожелав им помощи Божией в предстоящих деяниях. Затем слово было предоставлено секретарю Архиерейского Синода по межправославным отношениям епископу Иринею, который выступил с сообщением о последних событиях в православном мире.

В ходе доклада Предсоборной комиссии, готовящей Архиерейский Собор, имеющий быть 13−21 сентября с.г., было решено перенести торжества в честь Настолования новоизбранного Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви на воскресенье, 18 сентября. Празднества пройдут в Знаменском соборе города Нью-Йорка.

В избрании нового Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви, как и в работе Архиерейского Собора, примут участие действующие архипастыри — правящие и викарные архиереи. В завершение дискуссии по сообщению Предсоборной комиссии Преосвященные члены Архиерейского Синода решили ближе ознакомиться с предложенными ею документами — повесткой и программой Архиерейского Собора, наказом об избрании Первоиерарха Русской Зарубежной Церкви и другими — и иметь по ним суждение на своём следующем заседании, которое состоится во вторник, 30 августа.

Русская линия