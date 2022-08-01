26 июля 2022 года, в день десятилетия со дня образования Кузнецкой епархии Пензенской митрополии Русской Православной Церкви, по городу Кузнецку прошёл торжественный Крестный ход «Память. Традиции. Единство», закончившийся освящением Поклонного креста в Дуванном овраге, где в безбожные советские годы совершались казни ни в чём неповинных кузнечан. Здесь в декабре 1929 года был расстрелян и протоиерей Владимир Дубровин, один из самых уважаемых священнослужителей старого Кузнецка, сообщает Gorthodox.com.

За час верующие прошли пешком около шести километров. Над Дуванным оврагом теперь возвышается величественный Николо-Покровский храм. А рядом с ним в память обо всех пострадавших за веру Христову возводится мемориал «Кузнецкая Голгофа».

Поклонный крест и фигуры двух ангелов освятил митрополит Серафим. «Я уверен, что все, приходящие в Николо-Покровский храм и подходящие к этому кресту, будут молиться об упокоении протоиерея Владимира и с ним пострадавших. Уверен, что через некоторое время будут молиться им как святым угодникам Божиим», — отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, временно управляющий Кузнецкой епархией.

В Николо-Покровском храме подвиг новомучеников Церкви Русской чтят особо. Рядом с Дуванным оврагом уже в третий раз проходит молодежный слёт, посвященный их памяти. А всем собравшимся воспитанники воскресной школы представили театральную композицию, посвященную эпохе гонений.

«Сейчас, слава Богу, с нашей помощью, с изменением времени люди больше обращаются в храм, находятся родственники, которые хорошо знают это место, но до поры — до времени об этом вообще не упоминалось, не говорилось», — добавил настоятель Николо-Покровского храма Кузнецка протоиерей Андрей Спиридонов. Мемориал «Кузнецкая Голгофа» ещё не обрёл до конца завершённого вида. В будущем здесь установят памятные доски с именами репрессированных.

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