Папа Римский Франциск признал, что больше не сможет совершать пастырские визиты настолько активно и не исключил возможности отхода от дел. «Я не думаю, что смогу продолжать путешествовать в прежнем ритме», — приводит испанская телерадиокомпания РТВЕ его слова, сказанные на пресс-конференции на борту самолета на пути из Канады, сообщает Интерфакс.

«В моём возрасте и с этим ограничением (у папы уже длительное время наблюдается проблема с коленным суставом, из-за чего ему приходится перемещаться в инвалидном кресле) я должен поберечь силы для того, чтобы ещё немного послужить Церкви, или подумать о возможности отойти в сторону», — сказал он.

«Дверь остаётся открытой, такой вариант вполне нормален. До сих пор я не звонил в эту дверь, но я не хочу говорить, что завтра не начну подумывать об этом», — добавил папа Римский. По его мнению, «ничего необычного не случится, никакой катастрофы не произойдёт».

Любопытно, что ещё совсем недавно папа Римский Франциск заявлял обратное, указывая, что даже не думает оставлять папский трон. При этом он категорически опровергал слухи по этому поводу в связи с тем, что некоторые европейские СМИ стали активно писать о его возможном уходе.

Информационная кампания европейских СМИ против Франциска началась после того, как он отказался в полной мере поддержать позицию ЕС и США по ситуации на Украине и признал, что в разразившемся конфликте на Донбассе есть доля вины НАТО, который стал активно приближаться к границам России.

Судя по всему, давление на Ватикан по этому поводу стало возрастать с каждым днём, и нельзя исключать, что папы Римский решил уступить этому давлению, заговорив о своей возможной отставке.

Русская линия