Решение о лишении сана пятерых бывших клириков Виленской епархии Русской Павославной Церкви окончательно вступило в силу — его утвердил, согласно Положению о церковном суде, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сообщает Патриархия.Ru.

Бывшие священники были извергнуты из священного сана указом митрополита Виленского и Литовского Иннокентия за совершение тяжких канонических преступлений. Указы о лишении священного сана Виталия Моцкуса, Виталия Даупараса, Георгия Ананьева и Владимира Селявко были подписаны 29 июня 2022 года. Неделей раньше — 23 июня — из священного сана был извержен Гинтарас Сунгайла.

Ранее церковный суд тщательно исследовал поступки и публичные высказывания клириков, к оценке которых были привлечены специалисты по каноническому праву. Также были заслушаны показания свидетелей, приведённых к присяге на кресте и Евангелии. При этом суд рассматривал их деяния исключительно в плоскости церковно-канонического права, не касаясь вопросов политики и отношения к текущим международным событиям.

Используя антивоенную риторику, лишенные сана клирики развязали в СМИ и соцсетях кампанию по дискредитации Православной Церкви в Литве.

Также бывшие священнослужители предприняли раскольнические действия по созданию в Литве параллельной церковной структуры в юрисдикции Константинопольского Патриархата, отвергнув при этом законную процедуру перехода из одной Поместной Церкви в другую.

Церковный суд подтвердил факты попрания священнической присяги и клятвопреступления (25 правило Святых Апостолов), непослушания правящему архиерею и ведения публичной деятельности без благословения своего епископа (39 правило Святых Апостолов), сговора против своего епископа и собратьев-священнослужителей, а также разрушения церковного мира (18 правило IV Вселенского Собора и 34 правило V-VI Трулльского Собора), раскольнической деятельности, намерении и организации перехода в другую церковную юрисдикцию без благословения своего епископа (16 правило I Вселенского Собора), а также участия клириков в кампании по дискредитации Церкви и ее архиереев (55 правило Святых Апостолов), а также собратьев-священнослужителей.

По словам митрополита Иннокентия, священный сан с клириков снят и обратного пути нет, но для них по-прежнему открыты двери всех православных храмов Литвы, где они могут причащаться в качестве мирян.

«Я продолжаю за них молиться. Также я попросил всех наших священнослужителей проявить христианскую любовь и присоединиться к этой молитве, усилить её — ведь речь идёт о судьбе наших собратьев в вечности», — добавил митрополит Иннокентий.

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