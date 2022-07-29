В мужском монастыре преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского в Мюнхене под председательством митрополита Берлинского и Германского Марка состоялось первое заседание Архиерейского совета Европейских епархий Русской Зарубежной Церкви, сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

В состав совета входят четыре иерарха, которым поручено архипастырское окормление епархий в Европе: митрополит Берлинский и Германский Марк, замещающий место председателя Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви; заместитель Председателя Архиерейского совета епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней; викарий Великобританской и Западно-Европейской епархии епископ Вевейский Александр и викарий Германской епархии епископ Штутгартский Иов.

После молитвы председатель приветствовал собравшихся иерархов, после чего архиереи обсуждали в течение двух дней широкий круг вопросов, касающихся жизни Русской Зарубежной Церкви в Европе.

Правящие архиереи представили краткие отчеты о внутренней жизни двух епархий, и далее разбирали множество вопросов, имея в виду согласование различных мероприятий, в том числе планирование паломничеств, посещение святыми иконами, пастырское обучение будущих священнослужителей и окормление действующего духовенства, совместные публикации и издание богослужебных книг, в том числе двуязычных или более и т. д.

Архиереи также обсудили ситуацию в мире и свою совместную реакцию на страшную войну на Украине, в том числе широкую поддержку Русской Зарубежной Церкви в Европе беженцам. Были рассмотрены отношения с другими православными юрисдикциями и ряд других вопросов.

Встречи проходили в самой святой обители, что позволяло иерархам совмещать свои деловые заседания с участием в полном круге ежедневных богослужений и, таким образом, укоренять обсуждаемое в церковной молитве.

Архиерейский совет Европейских епархий Русской Зарубежной Церкви был учреждён решением Архиерейского Синода в прошлом году; однако он восходит к традиции Зарубежной Церкви времен святителя Иоанна (Максимовича), который, в его бытность правящим архиереем Западно-Европейской епархии, созывал подобные собрания на благо Церкви, рассеянной по всей Европе.

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