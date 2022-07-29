28 июля 2022 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла с детьми из Донецкой Народной Республики, освобожденных районов Луганской Народной Республики и Харьковской области, а также из Киева, сообщает Патриархия.Ru.

Прибывшие в Москву дети посетили в День Крещения Руси праздничное богослужение в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, приняли участие в Крестном ходе к памятнику святому равноапостольному великому князю Владимиру на Боровицкой площади и в молебне у памятника Крестителю Руси.

В начале встречи Предстоятель Русской Православной Церкви сердечно приветствовал ребят и обратился к ним со словом.

«Для меня большая радость встретиться с вами, потому что всё, что касается Донбасса, Луганской области, Харьковской области — тех мест, где сегодня страдают люди, — меня очень тревожит и ранит моё сердце, ведь весь народ православный, который там живёт, — это чада Московского Патриархата. Кто-то это признает, с радостью исповедует и участвует в жизни нашей Церкви, кто-то пошёл по пути незаконного раскольнического отделения от нашей Церкви, но каждому Бог судья, а для Патриарха все православные на Украине — это его дети, близкие его сердцу. И, конечно, у меня особое отношение к Донбассу, Луганской Республике, к тем людям, которые испытывают особые трудности и даже страдания, связанные с политическими процессами, происходящими в этой части мира», — сказал, в частности, Святейший Владыка.

«Если посмотреть на карту мира, то мы видим, что Русская Церковь присутствует более чем в 60 странах мира, почти на всех континентах. Люди злонамеренные, в том числе на Украине, иногда утверждает, что это Церковь только для русских, для „москалей“, но это совсем не так! Конечно, в процентном отношении русских людей, жителей России больше, чем остальных, но ведь процентные соотношения не отражают духовного вклада людей в жизнь Церкви. Как говорится, мал золотник, да дорог. Например, святые угодники — их совсем немного, но их вклад несоизмерим с вкладом иных людей, называющих себя верующими, православными. Поэтому никакая арифметика здесь не действует, и я как Патриарх никогда подобной арифметики не применяю. Для меня все православные люди, живущие в Российской Федерации, на Украине, на Донбассе, в иных местах в 60 странах мира, — это все чада Русской Православной Церкви, и я как Патриарх сознаю с полным смирением свою ответственность за этих людей, за их духовную жизнь, за то, как будет складываться их духовный путь», — заявил Предстоятель.

«Очень рад возможности сегодня с вами встретиться. Вы все молодые, красивые, и дай вам Бог хранить веру православную в сердце своем и помнить, что вера — это как путеводная нить, — продолжил Святейший Патриарх. — Вера православная высвечивает самое главное — правильный жизненный путь. Вера дает нам идеалы, без которых жить невозможно. Вера учит нас тому, чему массовая культура сегодня не учит. Вера учит нас главному — как быть счастливым человеком. Если ты живешь по Божиему закону, ты будешь счастливым в личной, семейной жизни, у тебя будет хорошая семья, дети, у тебя будет надежда на будущее».

«Вот почему так важно хранить веру православную, особенно вам, молодому поколению. Поэтому да не смущается сердце ваше (Ин. 14:1). Кто-то, может быть, говорит, что вы старомодные, что вы не такие, как надо. Но вы именно такие, как надо, до тех пор, пока будете иметь веру в своем сердце. Свет Христов, наша вера, помогает нам идти по тяжелому и порой опасному жизненному пути», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

«Хотел бы всех вас поблагодарить. Вы активные молодые люди, и дай вам Бог сохранить эту активность — участвовать в жизни Церкви, помогать ближним, трудиться, чтобы в массовом сознании нашего народа менялось отношение к православному верующему человеку. Именно от молодого поколения, от молодых православных людей во многом зависит, как будут строиться отношения Церкви со всем нашим большим обществом», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

К Святейшему Патриарху Кириллу со словами благодарности обратился инициатор проекта «Патриаршая гостиная в Переделкине» иерей Александр Быстров.

Посол Донецкой Народной Республики в России О.А. Макеева передала Его Святейшеству благодарность и приветствие лидера ДНР Д.В. Пушилина.

Затем к Святейшему Владыке обратилась руководитель организации «Внуки» Т.И. Поп, которая сопровождает в поездке в Москву детей из Харькова.

От лица детей Предстоятеля Русской Церкви поблагодарила юная жительница Донецка Ангелина Речняк.

В завершение всем участникам встречи были вручены памятные подарки.

Святейший Патриарх Кирилл пригласил в Переделкино детей из пострадавших семей Донецкой Народной Республики. 60 детей прибыли в Москву и с 27 по 31 июля принимают участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Крещения Руси. В эти дни в Москву прибыла другая группа детей из освобожденных районов Харьковской области и Луганской Народной Республики, а также из Киева.

Во время поездки в Москву обе группы детей смогут поклониться святыням, а также посетят ряд культурных и развлекательных мероприятий. Для детей запланированы посещение Кремля, Храма Христа Спасителя, музеев, аттракционов, океанариума, игровых комнат, мастерских и т. д.

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