В первый день своего визита к коренным племенам индейцев Канады, папа Римский Франциск принял участие в ритуале так называемого «исцеляющего танца», исполнители которого поклоняются «Матери-Земле». Языческая церемония прошла 25 июля 2022 года в городе Масквацисе, провинция Альберта, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Activenews.ro.

Перед началом мероприятия ведущий рассказал, что этот «исцеляющий танец» под ритм барабанов символизирует «биение сердца Матери-Земли, биение сердца жизни». Языческую пляску можно посмотреть в видеорепортаже на YouTube-канале Vatican News с 1:09:00 минуты.

Там папа наблюдает за ритуалом, сидя на высокой сцене в окружении четырёх вождей коренных народов, одетых в традиционную одежду с перьями на головах.

Во время танца церемониймейстер поясняет в микрофон значение магического числа «четыре» по количеству барабанщиков, сидящих вокруг большого барабана, которое означает количество «элементов», «четырёх направлений», «четырёх стадий жизни» и «четырёх форм жизни».

«У нас есть солнце, восходящее с востока, и у нас есть Громовая птица с юга, − говорит церемониймейстер, пока четыре барабанщика выкрикивают всевозможные заклинания. − С Запада у нас есть ветер. Кислород, которым мы дышим, это защита Матери-Земли. А на Севере у нас есть Мать-Земля. Мать-Земля − это то, что мы есть».

Затем следуют подробности о «личности» Матери-Земли: «Мать-Земля представляет всю растительную жизнь, Мать-Земля, наша мать, является также матерью всех насекомых, Мать-Земля также является матерью всех животных на суше, в воде и в воздухе. Мать-Земля, конечно же, Мать всех людей. Мы все сыновья Матери-Земли. Давай, давай!»

После языческого обряда папа Римским выступил с трогательной речью, в которой попросил прощения за «зло, совершенное столь многими христианами против коренных народов» и насилие в отношении их детей.

Ближе к концу мероприятия, вождь коренных народов Уилтон Литтлчайлд под пение ритуальных заклинаний и аплодисменты публики возложил на голову главы Католической церкви венец из перьев − головной убор вождя североамериканских индейцев. При этом многие плакали (1:55:00 минута записи).

Папа Франциск не в первый раз заигрывает с языческими ритуалами и символами. Как сообщалось ранее, в рамках Амазонского Синода РКЦ, проходившего 6−27 октября в Риме, в храме Ордена кармелитов Санта-Мария в Траспонтине, недалеко от Ватикана, были установлены ритуальные статуи амазонских индейцев. Позже неизвестные лица вынесли идолов из церкви и выбросили их в реку Тибр, за что папа Римский принёс извинения. Сам же папа принял участие в Ватиканских садах в ритуале, посвященном южноамериканской языческой богине по имени Пачамама, что в переводе означает Мать-Земля.

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