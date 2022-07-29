«В связи с возникшими рабочими обстоятельствами, требующими присутствия Святейшего Патриарха в Москве»

Первосвятительский визит в Нижегородскую митрополию, который был запланирован на ближайшие дни, переносится на более позднее время, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси Владимир Легойда.

О точных датах визита Его Святейшества будет сообщено дополнительно, передаёт Патриархия.Ru.

«Святейший Патриарх ждёт встречи со своей нижегородской паствой и просит молитв у саровских и дивеевских святынь, чтобы эта встреча состоялась быстрее», — добавил В. Легойда.

Ранее планировалось, что Патриарх Кирилл возглавит торжества в честь преподобного Серафима Саровского 1 августа — в праздник обретения мощей этого святого.

В субботу Патриарх должен был прибыть в город Лукьянов Нижегородской области, на родину своих предков. На днях в этом городе был открыт музея священника Василия Гундяева — известного подвижника веры и деда Патриарха Кирилла по отцовской линии, сообщает Интерфакс.

В воскресенье Предстоятель должен был совершить Литургию в кафедральном соборе Александра Невского в Нижнем Новгороде.

1 августа, в праздник обретения мощей преподобного Серафима, Патриарх Кирилл планировал возглавить чин великого освящения Благовещенского собора Серафимо-Дивеевского монастыря.

Русская линия