Любые попытки оправдать содомские отношения со стороны кого бы то ни было не имеют ничего общего с христианством, заявили в Синоде ПЦА…

21 июля 2022 года Священный Синод Православной Церкви в Америке выступил с заявлением, в котором осудил практику «однополых браков» и их поддержку кем бы то ни было в США и за их пределами. Это заявление последовало после скандала в Греции, где глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископ Элпидофор крестил детей содомитов. Кроме того, среди американских клириков также оказались те, кто поддался давлению мира сего и начал оправдывать содомию.

В связи с этим Синод заявил, что «Православная Церковь учит, что союз мужчины и женщины в браке отражает союз между Христом и Его Церковью (Еф. 5)». «Таким образом, брак, согласно этому отражению, является моногамным и гетеросексуальным. В этом браке сексуальные отношения между мужем и женой являются выражением их любви, благословлённой Богом. Таков Божий план для мужчины и женщины, созданных по Его образу и подобию, от начала, и таким остаётся Его план на все времена. Любая другая форма сексуального выражения по своей природе беспорядочна и не может быть благословлена Церковью никоим образом, прямо или косвенно», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ПЦА.

«Мы призываем всех священнослужителей, богословов, учителей и мирян Православной Церкви в Америке никогда не противоречить этим учениям, проповедуя или уча против чёткой моральной позиции Церкви; публикуя книги, журналы и статьи, которые делают то же самое; или создавая или публикуя подобный контент в Интернете. Мы отвергаем любые попытки создать теологическую основу, которая нормализовала бы однополые эротические отношения или исказила бы данную человечеству Богом сексуальную идентичность. Святой апостол Павел пишет, что такие учения „будут умножаться до большего нечестия“, и что такая „весть будет распространяться, как гангрена“ (2 Тим 2: 16−17), вводя в заблуждение верующих и вопрошающих, ищущих истину».

По мнению членов Синода, любой священнослужитель, богослов, учитель или мирянин, который нарушит данную директиву, тем самым «подрывает авторитет Священного Синода Епископов Православной Церкви в Америке, игнорируя последовательное и непоколебимое учение Священного Синода по этим вопросам». «Мы призываем всех таких людей прекратить свою подрывную деятельность, которая угрожает миру и спокойствию Православной Церкви в Америке, вызывает скандал и неуверенность и соблазняет тех, кто борется со своими неупорядоченными страстями, спотыкаться. Следовательно, те, кто учит этим ошибкам, становятся участниками греха тех, кого они искушали или кого они не смогли исправить, и поэтому должны искать прощения этого греха в тайне святой исповеди».

При этом Синод выражает свою пастырскую заботу всем, кто желает прийти ко Христу и борется со своими противоестественными влечениями и страстями. «Побуждённые любовью и искренней заботой о душах, мы призываем страдающих страстью однополого влечения к жизни непоколебимого целомудрия и покаяния, той самой жизни целомудрия и покаяния, к которой во Христе призвано всё человечество», — сказано в документе.

Члены Синода указали, что каждый человек доброй воли может посетить приходы Православной Церкви в Америке, «однако приём в Церковь и постоянное общение во Христе у святой Чаши возможно для тех, кто стремится жить жизнью покаяния и смирения в свете этих богоданных истин, сообразуя себя с заповедями Божиими».

Русская линия