Николай Бурляев: «Художник обязан давать свою оценку тому, что он представляет, и не должен делать порок привлекательным»

В Госдуме идёт разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино, заявил соавтор документа, замглавы думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Патриаршего совета по культуре Николай Бурляев, передаёт Интерфакс.

Он напомнил, что недавно в нижнюю палату был внесен законопроект о запрете пропаганды содомии и отрицания семейных ценностей среди жителей России всех возрастов.

«Вторая, техническая, задача после принятия закона — определить тех, кто будет регулировать процесс отбора картин для проката. Параллельно с законом о запрете пропаганды нетрадиционных отношений мы разрабатываем закон об общественном совете на телевидении», — рассказал Бурляев.

Он отметил, что этот законопроект готовился долгие годы, но всё время наталкивался на сопротивление. В новой редакции он будет касаться уже не только телевидения, но также театра и кино.

Депутат напомнил, что в прошлом такие советы уже были, и состояли они из выдающихся актеров и режиссёров — тех, кто был реально уважаем в обществе. Потом на смену им пришли экспертные советы, куда включали в том числе прокатчиков и продюсеров, то есть людей, лично заинтересованных в выходе фильма. Иногда экспертные советы состоят наполовину из блогеров и сотрудников интернет-порталов, а не из признанных специалистов в области кино, добавил Бурляев.

По его мнению, в общественные советы на телевидении, в театрах и кино должны входить учителя, медики, люди из правоохранительных органов, духовенство, «люди, реально признанные обществом как профессионалы в своём деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение».

Бурляев призвал не бояться слова «цензура», напомнив, что оно переводится как «строгое суждение взыскательного критика». «Государство, заботящееся о будущих поколениях, имеет право иметь свою взыскательную критику и строгое суждение», — считает он.

В подтверждение своей правоты депутат привел цитату из Пушкина: «Я убежден в необходимости цензуры в образованном нравственно и христианском обществе, под какими бы законами и правлением оно бы ни находилось. Нравственность (как и религия) должна быть уважаема писателем (..) Разве речь и рукопись не подлежат закону? Всякое правительство вправе не позволять проповедовать на площадях, что кому в голову придет, и может остановить раздачу рукописи».

Бурляев также ответил критикам, которые считают, что новый закон запретит любой фильм, где будут ЛГБТ-персонажи или будет показана, к примеру, «любовь на стороне».

«До такой глупости мы не дойдём, естественно. Я сам кинодраматург, режиссёр, актёр, продюсер, и, простите, как мы можем „отменить“, допустим, такой фильм, как „Военно-полевой роман“, где идёт речь вот именно об отношениях на стороне! Конечно, нужно подходить разумно, и мы никогда не отменим глубокую драматургию Достоевского, Чехова, Островского, которые касались этих тем. Естественно, искусство должно их затрагивать, но художник обязан давать свою оценку тому, что он представляет, и не должен делать порок привлекательным, а именно облагораживание порока мы видим повсеместно в современном западном кино», — сказал депутат.

Русская линия