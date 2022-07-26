23 июля 2022 года останки архиепископа Полтавского и Переяславского Феофана (Быстрова) прибыли из Франции в Санкт-Петербург для перезахоронения. В аэропорту «Пулково» гроб с телом архиерея встретили представители общественной организации «Лествица» и дальние родственников владыки, сообщает Патриархия.Ru.

После оформления таможенных документов машина направилась в Александро-Невскую лавру, где останки архиепископа Феофана встретили православные верующие. Все желающие приложились ко гробу.

Гроб был перенесён в крипту Свято-Троицкого собора, где покоятся митрополиты Ленинградские Антоний (Мельников) и Елевферий (Воронцов). Заупокойную литию по архиепископу Феофану отслужил насельник Лавры иеромонах Алексий (Степанов).

Один из инициаторов возвращения останков на Родину Павел Дубров назвал возвращение останков архиепископа Феофана историческим и пока до конца не оцененным событием.

«Я много лет веду музыкальную передачу „Лаврские встречи“ на телеканале „Союз“, — рассказал иерей Анатолий Першин. — Однажды в нашу студию пришла семья из Латвии — Андрей Курасин и Ирина Извекова, руководители молодежной организации „Лествица“. От них я и услышал историю про владыку Феофана, „нового затворника“, духовника Царской семьи. Они выступили инициаторами перевоза останков на Русскую землю. Мы на этой передаче рассказали на весь мир об этом событии. Есть предание, что когда владыка вернётся, в России произойдут важные изменения. При перевозе останков были очень большие трудности, несмотря на благословения Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Варсонофия. В последний момент обнаружились какие-то несовпадения в документах, таможня могла не пропустить. Мы молились здесь, в беседке, святым Царственным страстотерпцам, и все формальности были улажены. Это — чудо, которое произошло на наших глазах. Ирина с Андреем едут в Россию, но пока запаздывают. Слава Богу, всё закончилось благополучно».

Егор Курасин, сын супругов Ирины и Андрея, рассказал, что какое-то время назад переехал жить в Москву и всячески помогал родителям в получении необходимых документов. «Лествица» — молодежная организация по работе с русскими детьми и молодежью в Прибалтике. Ее руководители Ирина и Андрей, познакомившись с Павлом Дубровым, давним почитателем владыки, решили способствовать переносу останков архиепископа Феофана в Россию. Они разыскали его могилу, которая была в большом запустении, сами принимали участие в раскопках, восемь лет занимались улаживанием всех формальностей. «Рад, что духовник царской семьи вернулся на историческую Родину. Это должно консолидировать общество», — сказал Е. Курасин.

Гроб с останками архиепископа Феофана будет находиться в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры до 28 июля.

Архиепископ Полтавский и Переяславский Феофан (Василий Дмитриевич Быстров) родился 31 декабря 1873 года в семье сельского священника в селе Подмошье Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. После обучения в духовном училище при Александро-Невской лавре он поступает в Санкт-Петербургскую духовную семинарию, по окончании в 1892 году зачислен в Санкт-Петербургскую духовную академию. В 1896 году первым магистрантом оканчивает академию и остается профессорским стипендиатом при ней, а уже в следующем году занимает должность и.о. доцента по кафедре библейской истории.

В 1898 году принял монашеский постриг с именем Феофан, в том же году рукоположен во иеродиакона, затем и в иеромонаха. В 1901 году возведен в сан архимандрита и назначен и.о. инспектора академии (утвержден в должности в 1905 году). Ему присваивают степень магистра богословия, а затем звание экстраординарного профессора. В 1905 году архимандрит Феофан назначен духовником Царской семьи. В феврале 1909 года становится ректором Санкт-Петербургской духовной академии и в том же месяце в Троицком соборе Александро-Невской лавры над ним совершается архиерейская хиротония.

В 1910 году епископ Феофан принимает Таврическую кафедру, в 1912-м перемещен на новую, Астраханскую. Причиной этих переводов стало непонимание, возникшее между епископом Феофаном и членами царской семьи по поводу оценки личности Григория Распутина. В 1913 году переведен из Астрахани в Полтаву.

В 1917 году епископ Феофан стал членом Поместного Собора. В 1918 году возведен в сан архиепископа. Поддержал избрание Петра Врангеля главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. В ноябре 1920 году вместе с другими архиереями Юга России архиепископ Полтавский и Переяславский Феофан эмигрировал в Константинополь. С 1921 года — настоятель монастыря Петковица в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, член Русского Всезаграничного Церковного Собора, заместитель председателя Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей. Жил в русском монастыре в городе Эрцегнови, с 1925 года служил в Александро-Невском соборе в Софии, в 1926 году разорвал общение с РПЦЗ из-за различного толкования догмата об искуплении.

В 1931 году переехал в маленькую деревню Моун близ города Амбуаза на Луаре, а в конце жизни поселился в местечке Лимре, где вел образ жизни настоящего затворника. Скончался 19 февраля 1940 года; погребен на общественном кладбище на окраине Лимре.

В 2016 году Архиерейский Синод РПЦЗ в ответ на письмо руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям епископа Богородского Антония согласовал просьбу родственников и последователей архиепископа Феофана о перенесении его останков с общественного кладбища в Лимре в Санкт-Петербург. 21 июля начался процесс перезахоронения праха архиепископа Полтавского и Переяславского Феофана. После извлечения останков на кладбище города Лимре была отслужена панихида, которую совершил архиепископ Мадридский и Лиссабонский Нестор, временно управляющий Корсунской епархией. В тот же день останки архиепископа Феофана были отправлены в Санкт-Петербург.

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