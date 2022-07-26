На фоне усиливающегося давления со стороны иудеев и властей Израиля на христиан на Святой Земле в Иерусалимском Патриархате ищут любые возможности для выживания и обращаются буквально ко всем, кто может «дать по рукам» иудеям и вразумить еврейские власти.

Все последние месяцы Иерусалимский Патриарх Феофил, в частности, регулярно встречался с послом России в Израиле. Однако, российско-еврейские отношения сейчас испытывают большие проблемы, и поэтому много ждать от этих встреч греческим иерархам на Святой Земле не приходится.

Вот почему недавний визит в Иерусалим президента США Джо Байдена в Иерусалимской Патриархате воспринимали с некоторой надеждой.

В рамках официальной программы визита президента Байдена Патриарх Иерусалимский Феофил вместе с остальными патриархами и церковными лидерами принял участие в приёме, устроенном президентом государства Израиль Исааком Герцогом в его официальной резиденции в честь президента США Джозефа Байдена.

В этого приёма Патриарх Феофил подчеркнул необходимость активного американского вмешательства для защиты христианского наследия и присутствия на Святой Земле, особенно в городе Иерусалиме, который является свидетелем беспрецедентных нападений израильских радикальных групп, которые совершают свои преступления без привлечения к ответственности, чтобы создать обстановку, которая отталкивает христиан от их собственного города Святой Земли, сообщает портал «OrthodoxTimes».

Его Блаженство также отметил нападения на храмы, духовенство и верующих христиан со стороны членов этих групп и их попытки захватить собственность Яффских ворот в случае, который иллюстрирует ужас и уродство битвы, которую ведут эти группы против подлинного христианского присутствия в Иерусалиме.

Он также говорил об ограничении свободы вероисповедания в отношении мусульман и христиан, препятствиях тому, чтобы верующие могли свободно посещать свои места поклонения, приводя в пример действия израильской полиции в этом году в субботу Благодатного огня, когда они не позволили верующим добраться до храма Гроба Господня.

Патриарх Иерусалимский также объяснил опасности христианской миграции, особенно из Иерусалима, и что сохранение христианского присутствия является важным гуманитарным и цивилизационным посланием, добавив, что защита «статус-кво» является приоритетом для всех Церквей, как и в случае с сохранением хашимитского попечительства над исламскими и христианскими святынями.

Впрочем, вряд ли американцы решатся помочь иерусалимским христианам в ущерб израильским властям и иудеям. Дело в том, что Байден приезжал в Израиль как проситель, а не как сюзерен еврейских властей. Не секрет, что власти США сейчас испытывают большие трудности из-за противостояния с Россией на Украине, а потому ищут поддержки своих союзников для решения своих собственных проблем. В этом свете вряд ли они захотят портить отношения с евреями для решения проблем Иерусалимского Патриархата.

Конечно, американцы могли бы поторговаться с Патриархом Феофилом, предложив оказать ему какую-то поддержку в ответ на его согласие признать украинских раскольников в лице «ПЦУ». Однако, если американцы в конечном итоге проиграют России «битву за Украину», кому нужно будет это признание?

Русская линия