Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал США защитить христианское наследие на Святой Земле
Глава Иерусалимского Патриархата возлагал определённые надежды на визит в Иерусалим президента США Джо Байдена…
На фоне усиливающегося давления со стороны иудеев и властей Израиля на христиан на Святой Земле в Иерусалимском Патриархате ищут любые возможности для выживания и обращаются буквально ко всем, кто может «дать по рукам» иудеям и вразумить еврейские власти.
Все последние месяцы Иерусалимский Патриарх Феофил, в частности, регулярно встречался с послом России в Израиле. Однако, российско-еврейские отношения сейчас испытывают большие проблемы, и поэтому много ждать от этих встреч греческим иерархам на Святой Земле не приходится.
Вот почему недавний визит в Иерусалим президента США Джо Байдена в Иерусалимской Патриархате воспринимали с некоторой надеждой.
В рамках официальной программы визита президента Байдена Патриарх Иерусалимский Феофил вместе с остальными патриархами и церковными лидерами принял участие в приёме, устроенном президентом государства Израиль Исааком Герцогом в его официальной резиденции в честь президента США Джозефа Байдена.
В этого приёма Патриарх Феофил подчеркнул необходимость активного американского вмешательства для защиты христианского наследия и присутствия на Святой Земле, особенно в городе Иерусалиме, который является свидетелем беспрецедентных нападений израильских радикальных групп, которые совершают свои преступления без привлечения к ответственности, чтобы создать обстановку, которая отталкивает христиан от их собственного города Святой Земли, сообщает портал «OrthodoxTimes».
Его Блаженство также отметил нападения на храмы, духовенство и верующих христиан со стороны членов этих групп и их попытки захватить собственность Яффских ворот в случае, который иллюстрирует ужас и уродство битвы, которую ведут эти группы против подлинного христианского присутствия в Иерусалиме.
Он также говорил об ограничении свободы вероисповедания в отношении мусульман и христиан, препятствиях тому, чтобы верующие могли свободно посещать свои места поклонения, приводя в пример действия израильской полиции в этом году в субботу Благодатного огня, когда они не позволили верующим добраться до храма Гроба Господня.
Патриарх Иерусалимский также объяснил опасности христианской миграции, особенно из Иерусалима, и что сохранение христианского присутствия является важным гуманитарным и цивилизационным посланием, добавив, что защита «статус-кво» является приоритетом для всех Церквей, как и в случае с сохранением хашимитского попечительства над исламскими и христианскими святынями.
Впрочем, вряд ли американцы решатся помочь иерусалимским христианам в ущерб израильским властям и иудеям. Дело в том, что Байден приезжал в Израиль как проситель, а не как сюзерен еврейских властей. Не секрет, что власти США сейчас испытывают большие трудности из-за противостояния с Россией на Украине, а потому ищут поддержки своих союзников для решения своих собственных проблем. В этом свете вряд ли они захотят портить отношения с евреями для решения проблем Иерусалимского Патриархата.
Конечно, американцы могли бы поторговаться с Патриархом Феофилом, предложив оказать ему какую-то поддержку в ответ на его согласие признать украинских раскольников в лице «ПЦУ». Однако, если американцы в конечном итоге проиграют России «битву за Украину», кому нужно будет это признание?
Иерусалимский Патриарх Феофил III призвал США защитить христианское наследие на Святой Земле Глава Иерусалимского Патриархата возлагал определённые надежды на визит в Иерусалим президента США Джо Байдена...