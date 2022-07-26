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Сводка новостей от 26 июля 2022

Кипрские архиереи сдают позиции
Митрополит Тамасосский Исайя посетил Константинопольского Патриарха Варфоломея и заявил ему о своей любви…

Митрополит Тамасосский Исайя посетил Константинопольского Патриарха Варфоломея25 июля 2022 года архиерей Кипрской Православной Церкви митрополит Тамасосский и Оринийский Исайя, известный своей принципиальной позиции по непризнанию «ПЦУ» и критикой позиции Фанара по Украине, неожиданно прибыл в Стамбул, где посетил Патриарха Варфоломея, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на порта «Ромфея».

Как сообщается, глава Фанара тепло встретил своего критика, и обменялся с ним мнениями по различным вопросам. Для архиерея Кипрской Церкви организовали экскурсию по патриаршему храму Георгия Победоносца. Митрополит Исайя заверил Патриарха Варфоломея в искреннем уважении и любви, которые он и его духовенство питают к главе Фанара, и сообщил о начале паломнических миссий из митрополии Тамасос в Стамбул.

После этого митрополит Исайя и глава Фанара обменялись подарками.

Судя по всему, митрополит Тамасосский решил забыть, что ранее резко критиковал Константинопольского Патриарха за его признание украинских раскольников и неизменное стремление стать «восточным папой Римским».

Что ж, в самую пору вспомнить слова преподобного Нестора Летописца «греки до сего дня лукавы суть».

Русская линия

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Кипрские архиереи сдают позиции
Митрополит Тамасосский Исайя посетил Константинопольского Патриарха Варфоломея и заявил ему о своей любви...

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