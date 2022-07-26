Очередное заявление по этому поводу глава Ватикана сделал в ходе визита в Канаду…

Папа Римский Франциск вновь выразил желание посетить Киев. Соответствующее заявление понтифик сделал 24 июля 2022 года в ходе визита в Канаду, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Dogma.gr.

«У меня есть сильное желание посетить Киев», — сказал папа Франциск в интервью агентству Reuters в ответ на вопрос о возможной предстоящей поездке на Украину.

Ранее в этом месяце папа уже говорил о своем желании посетить Киев и Москву после поездки в Канаду. Глава Ватикана надеется оказать помощь в российско-украинских переговорах. По его словам, он уже обсуждал данный визит с правительствами государств.

Комментируя более ранние заявления папы Рымского, в Кремле заявили, что не контактировали с Ватиканом по поводу возможного визита папы Франциска, а Киев, напротив, возобновил приглашение понтифику.

Решение папы Римского посетить Украину (от чего он ранее воздерживался) может свидетельствовать о том, что Ватикан испытывает серьёзное давление со стороны США и ЕС в украинском вопросе, и с каждым днём ему всё сложнее занимать нейтральную позицию по конфликту на Донбассе.

Ранее папа Римский заявлял, что в начале вооружённого противостояния России и Украины немалую роль сыграло расширение НАТО на восток, что явно контрастировало с антироссийской позицией США и стран Европы. В результате в европейских СМИ начали распространяться слухи о возможной отставке папы Франциска, которые он несколько раз вынужден был опровергать.

После этих выпадов, во избежание дальнейших нападок глава Ватикана решил сменить риторику и заявил о готовности посетить Киев. При этом он отметил, что готов прилететь и в Москву. Однако, всем очевидно, что такой визит вряд ли будет возможен из-за принципиальной позиции верующих Русской Православной Церкви, выступающих против приезда папы Римского.

Русская линия