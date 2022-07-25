Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не приехал в Смоленскую митрополию по настоянию врачей из-за простуды, сообщил управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай), передаёт РИА Новости.

«Святейшего постигла болезнь, но болезнь не тяжёлая, которая испугала бы наши любящие его сердца. Это, как говорят, сезонная простуда, но во внесезонное время, и Святейший, подчиняясь воле врачей, был вынужден остаться дома. Хотя, как я уже сказал, он сейчас, в эти минуты, молится за нас, а, может, и слышит, и видит, потому что началась прямая трансляция. И потому, дорогие мои, Святейший просил не переживать о нём сильно, но при этом попросил молитв, чтобы ваша встреча с ним состоялась как можно быстрее. А она состоится обязательно, потому что вы хорошо знаете, как любит Святейший Патриарх Смоленскую землю», — сказал митрополит Дионисий в проповеди после освящения Благовещенского соборного храма города Гагарин в воскресенье.

Предполагалось, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Первосвятительский визит в Смоленскую митрополию 23 и 24 июля. Об этом сообщал сайт Русской Православной Церкви. 23 июля Предстоятель РПЦ должен был возглавить Всенощное бдение в Успенском кафедральном соборе Смоленска, а на следующий день — посетить Гагарин, освятив Благовещенский собор и возглавив литургию в новоосвященном храме.

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