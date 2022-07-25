Русская линия
Сводка новостей от 25 июля 2022

Папа Римский Франциск попросил прощения у коренных народов Канады
Глава Ватикана сожалеет, что католики принимали самое активное участие в насилии против коренных народов…

Папа Римский Франциск IПапа Римский Франциск попросил прощения у канадских коренных народов за участие Католической церкви в упразднённой несколько десятилетий назад политике Канады по насильственной ассимиляции этих народов в христианское общество, сообщает Интерфакс.

«Я здесь, потому что первый шаг моего покаянного паломничества среди вас — это снова попросить прощения. Я говорю вам снова: мне очень, очень жаль», — заявил папа.

Церемония прошла на месте бывшей школы-интерната для детей коренных народов. Послушать извинения главы Ватикана пришли сотни людей в народных костюмах. Четыре вождя восседали по обе стороны от папы и наблюдали за шоу: народными танцами и музыкой.

Также на церемонии присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо: он не поднимался на сцену к папе и вождям, а наблюдал за происходящим с трибун.

Многие из посетителей пришли в оранжевых рубашках, которые стали символом учившихся в интернатах. Рубашки приобрели символическое значение после рассказа одной из женщин, прошедших через такую школу. По её словам, любимая оранжевая рубашка, подаренная ей бабушкой, была конфискована по прибытии в школу-интернат и заменена униформой.

Правительство Канады ранее признало, что в финансируемых государством христианских школах для детей коренных народов, которые функционировали с XIX века до 1970-х годов, было много физического и сексуального насилия. Около 150 тысяч детей были оторваны от семей и насильно помещены в эти школы с целью отрезать их от их культуры и интегрировать в канадское общество.

Также в этих школах тысячи детей погибли из-за болезней, пожаров и по другим причинам.

Русская линия

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Папа Римский Франциск попросил прощения у коренных народов Канады
Глава Ватикана сожалеет, что католики принимали самое активное участие в насилии против коренных народов...

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