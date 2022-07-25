Исламисты устроили теракт, который унёс жизни двух человек. Ещё 13 мирных жителей ранены…

24 июля 2022 года в городе Скальбия провинции Хама в Сирии во время торжественной церемонии открытия храма Святой Софии Антиохийской Православной Церкви исламисты совершили террористический акт с применением беспилотного летательного аппарата кустарного производства, сообщает Интерфакс.

«Наши дети в Сукайлабии платят кровью за свою веру. То, что произошло в Сукайлабии, является отвратительным и достойным порицания актом терроризма», — заявил Блаженнейший Патриарх Антиохийский Иоанн, комментируя теракт.

Жертвами взрыва стали двое мирных жителей, ещё 13 получили ранения различной степени тяжести. Российские военнослужащие, который также присутствовали на открытии храма, не пострадали.

Храм, прообразом для которого послужил знаменитый собор Святой Софии, был заложен осенью прошлого года в городе, являющемся одним из центров христианства арабской республики. Этот храм стал памятником погибшим военнослужащим и местным ополченцам, несколько лет защищавших Скальбию от нападений боевиков, сообщает РИА Новости.

«Возникла идея создания церкви Святой Софии, чтобы здесь была святая земля. Чтобы люди могли молиться, и здесь была почтена память погибших. Здесь, на этой святой земле, будут располагаться два монумента — один посвящен погибшим героям сирийской армии, второй — погибшим русским военнослужащим, которые отдали свои жизни для борьбы против терроризма», — рассказал командир городского ополчения Набиль Абдаллах.

Скальбия издавна является одним из главных центров православного христианства в преимущественно исламской Сирии. Это стало одной из причин повышенного внимания боевиков к городу и особенно упорных попыток захватить его с самого начала войны. Местное духовенство активно поддерживало защитников города и мирных жителей — о начинающихся обстрелах горожан предупреждали звоном колоколов в православных храмах, в них же люди находили укрытие от снарядов.

Храм Георгия Победоносца, старейший в городе, стал одним из главных центров поддержания духа защитников Скальбии. «Эта церковь была построена в 1891 году, и это первое каменное строение в Скальбии. Решением жителей города были выбраны лучшие материалы — камни для этой церкви сами люди принесли на своих плечах. Она, как и другие церкви, являлась приютом для людей во время обстрелов», — рассказал журналистам настоятель храма Димитриос аль-Хаддад.

Он отметил, что верующие горожане с энтузиазмом восприняли идею о строительстве нового храма Святой Софии, поскольку собор, послуживший его прообразом, имеет для них большое значение. «Каждому христианину хотелось бы иметь в своем городе нечто подобное», — подчеркнул он.

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