Русская линия
Сводка новостей от 25 июля 2022

Скит Святогорской лавры в Адамовке подвергся артобстрелу
При обстреле загорелся гостиничный корпус…

Скит Святогорской лавры в АдамовкеВ результате военных действий произошёл пожар в скиту Успенской Святогорской Лавры во имя святителя Иоанна Шанхайского в селе Адамовка на Донбассе. Пострадал гостиничный корпус, сообщает портал «Православная жизнь».

«22 июля 2022 года около 12:00 в нашем скиту в результате обстрела начался пожар в гостиничном корпусе. Попадание было в крышу, загорелись комнаты на 3 этаже. Крыша и сам корпус очень повреждены. Благодарим Господа, что все живы, и никто не пострадал!» — сказано в сообщении обители.

Иоанновский скит расположен в селе Адамовка Славянского района Донецкой области. Сейчас в нём пребывают порядка 45 человек. Обитель находится в зоне боевых действий, её строения повреждены обстрелами. Несмотря на трудности, богослужения совершаются постоянно. Монахини просят молитв.

19 июля, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в скит была доставлена гуманитарная помощь.

Сбором гуманитарной помощи для монашествующих и беженцев, пребывающих в Адамовке, занимался протоиерей Иоанн Устименко, несущий своё служение в городе Краматорск. В доставленный груз входило большое количество продуктов питания, консервации, вещей первой необходимости бытового и хозяйственного применения.

Находящиеся в скиту насельницы и миряне выразили глубокую признательность и благодарность всем, кто принимал участие в сборе и доставке помощи для их скита.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Святейший Патриарх Кирилл не смог посетить Смоленск из-за болезни
В связи с простудой Его Святейшество остался в Москве. На этом настаивали лечащие врачи...

Митрополит Калужский Климент: «Дни Достоевского в Оптиной пустыни» станут ежегодными
В рамках Достоевских торжеств в обители заложили камень под основание будущего памятника великому русскому писателю...

Скит Святогорской лавры в Адамовке подвергся артобстрелу
При обстреле загорелся гостиничный корпус...

В Сирии прогремел взрыв во время открытия храма Антиохийского Патриархата
Исламисты устроили теракт, который унёс жизни двух человек. Ещё 13 мирных жителей ранены...

В Интернете начал работу официальный сайт Патриаршего экзархата Африки
Патриарший экзархат Африки был образован решением Священного Синода от 29 декабря 2021 года...

Папа Римский Франциск попросил прощения у коренных народов Канады
Глава Ватикана сожалеет, что католики принимали самое активное участие в насилии против коренных народов...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем одного из идеологов русского национализма профессора Т.В.Локотя...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика