В результате военных действий произошёл пожар в скиту Успенской Святогорской Лавры во имя святителя Иоанна Шанхайского в селе Адамовка на Донбассе. Пострадал гостиничный корпус, сообщает портал «Православная жизнь».

«22 июля 2022 года около 12:00 в нашем скиту в результате обстрела начался пожар в гостиничном корпусе. Попадание было в крышу, загорелись комнаты на 3 этаже. Крыша и сам корпус очень повреждены. Благодарим Господа, что все живы, и никто не пострадал!» — сказано в сообщении обители.

Иоанновский скит расположен в селе Адамовка Славянского района Донецкой области. Сейчас в нём пребывают порядка 45 человек. Обитель находится в зоне боевых действий, её строения повреждены обстрелами. Несмотря на трудности, богослужения совершаются постоянно. Монахини просят молитв.

19 июля, по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона в скит была доставлена гуманитарная помощь.

Сбором гуманитарной помощи для монашествующих и беженцев, пребывающих в Адамовке, занимался протоиерей Иоанн Устименко, несущий своё служение в городе Краматорск. В доставленный груз входило большое количество продуктов питания, консервации, вещей первой необходимости бытового и хозяйственного применения.

Находящиеся в скиту насельницы и миряне выразили глубокую признательность и благодарность всем, кто принимал участие в сборе и доставке помощи для их скита.

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