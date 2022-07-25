Духовно-просветительский проект «Дни Достоевского в Оптиной пустыни», открытый в пятницу в Козельске Калужской области России, отныне будет проводиться ежегодно, заявил митрополит Калужский и Боровский Климент, сообщает ТАСС.

«Хотел бы поздравить вас с первыми „Днями Достоевского в Оптиной пустыни“. Великое событие, и я надеюсь, что Господь благословит и даст сил владыке Иосифу и братьям монастыря, что эти дни будут совершаться ежегодно», — сказал он на открытии проекта.

По словам вице-президента международного общества Федора Достоевского Игоря Волгина, писатель провёл в Оптиной пустыни, общаясь со старцами, некоторое время после смерти его четырёхлетнего сына Алёши. Он отметил, что после визита в монастырь Достоевский написал свой последний роман «Братья Карамазовы», некоторые фрагменты которого перекликаются с воспоминаниями автора об этом месте.

По мнению организаторов, проект позволяет объединить наследие великого русского писателя и традиции Оптиной пустыни, а также способствует просвещению и нравственному воспитанию. Инициатором по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла выступает Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь.

В рамках торжественного открытия «Дней Достоевского» также заложили камни в основание памятника писателю. Их специально привезли из Омска — места каторги Достоевского.

«Хочу поздравить вас с торжественным событием закладки камня в основании будущего памятника. Хочу поблагодарить всех участников проекта, организаторов проекта, который посвящен жизни и творчеству Федора Михайловича Достоевского — великого русского писателя и мыслителя», — сказал на церемонии закладки камня полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

Позднее губернатор Калужской области Владислав Шапша высказал мнение о том, что подобные памятники необходимы для сохранения духовной истории России. «Сегодня, в это непростое время, очень важно помнить свою историю, в том числе духовную. И для того, чтобы не забывать, чтобы наши дети тоже имели возможность её помнить, надо обязательно строить такие памятники», — отметил губернатор.

В 1849 году Достоевский вместе с участниками революционного кружка Петрашевского был арестован и приговорён к смертной казни, замененной затем четырёхлетней каторгой. В 1859 году по возвращении в Петербург он возобновил литературную деятельность. В период с 1860 по 1880 год Достоевский создал такие произведения, как «Униженные и оскорбленные», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы».

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