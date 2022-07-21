В период с 2014 по 2020 год в крае было зарегистрировано 247 антицерковных преступлений. При этом только 18 человек привлечено к ответственности…

В ОБСЕ признали, что власти Косово откровенно «спускают на тормозах» расследование нападений на храмы и кладбища в крае

В период с 2014 по 2020 год в Косово и Метохии зарегистрировано 247 нападений на культурное наследие и религиозные объекты, и большинство инцидентов связаны с храмами и кладбищами Сербской Православной Церкви. Об этом говорится в докладе миссии ОБСЕ «Защита культурного наследия в Косово», обнародованном в Приштине, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на агентство «TANJUG».

В отчёте уточняется, что 112 из 247 инцидентов связаны с кражей денег или имущества. Из них 63 кражи были совершены в мечетях, а 42 — в зданиях Сербской Православной Церкви.

Из 18 украденных предметов искусства 10 принадлежали Сербской Церкви. Из 86 случаев вандализма в отношении храмов и мечетей более половины (48 случаев) были связаны с сооружениями Сербской Православной Церкви, 25 — со зданиями исламской общины.

Из 25 случаев осквернений и провокаций 15 были направлены против Сербской Церкви и включали, среди прочего, нанесение граффити с угрожающими надписями на стены и двери православных сооружений, размещение албанского флага на заборе православного кладбища.

Также в отчёте упоминаются случаи незаконного строительства возле объектов СПЦ — кафе, работающие в особо охраняемой зоне Печского Патриаршего монастыря, а также строительство дороги Дечани — Плав, которая угрожает монастырю Высокие Дечани.

В докладе ОБСЕ отмечается, что косовская полиция передала информацию обо всех инцидентах в прокуратуру, но лишь ограниченное число таких случаев было обработано и передано в судебные органы. В большинстве случаев виновного установить либо не удалось, либо ущерб определён как незначительный. При этом длительные судебные разбирательства, оправдательные приговоры или неадекватные совершенному наказания, не удерживают потенциальных преступников от нападений на святыни. Так, осуждено было всего 18 фигурантов 247 зафиксированных инцидентов. Причём речь, скорее всего, идёт о тех преступниках, которые совершали нападения на мечети.

Русская линия