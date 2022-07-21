В праздник Казанской иконы Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл совершил Литургию в Казанском соборе главной площади страны…

21 июля 2022 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1589), Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в соборе Казанской иконы Божией Матери на Красной площади Москвы, сообщает Патриархия.Ru.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Павло-Посадский Силуан, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; протоиерей Николай Иноземцев, настоятель Казанского собора на Красной площади; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; столичное духовенство.

Богослужебные песнопения исполнил хор Казанского собора на Красной площади (регент Н.В. Зазулина).

На телеканалах «Союз» и «Спас» шла прямая трансляция Патриаршего богослужения. Трансляция также осуществлялись на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

За Литургией Святейший Владыка рукоположил в сан иеромонаха иеродиакона Епифания (Булаева), насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Проповедь перед причастием произнёс священник Александр Андреев, клирик храма Сошествия Святого Духа на Лазаревском кладбище г. Москвы.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление и молитву Пресвятой Богородице перед списком Казанской иконы Божией Матери.

От лица духовенства и прихожан Казанского собора Святейшего Владыку приветствовал протоиерей Николай Иноземцев. В дар Его Святейшеству настоятель собора преподнес список Казанской иконы Божией Матери.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам богослужения с Первосвятительским словом.

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