Русская линия
Сводка новостей от 21 июля 2022

Российско-израильские отношения резко ухудшились
Минюст России попросил ликвидировать агентство «Сохнут», которое ранее занималось репатриацией российских евреев в Израиль…

Герб Минюста РоссииМинистерство юстиции России попросило Басманный суд Москвы ликвидировать еврейское агентство «Сохнут», сообщили РИА Новости.

«В суд поступил иск главного управления министерства юстиции по Москве о ликвидации автономной некоммерческой организации «Поддержка связей с еврейской диаспорой «Еврейское агентство «Сохнут», — сказали в суде.

Беседа по иску назначена на 28 июля.

Ранее СМИ писали, что власти России направили еврейскому агентству, которое занимается вопросами репатриации в Израиль, требование приостановить деятельность в России. Сама организация опровергала информацию о прекращении работы в стране.

Минюст 11 июля сообщил, что с 30 мая по 27 июня проверял документы «Сохнута», но не стал раскрывать итоги проверки.

Агентство занимается репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работает с еврейскими общинами, ведёт образовательные курсы, детские и молодежные программы.

Требование Минюста ликвидировать «Сохнут» свидетельствует о серьёзных разногласиях, которые появились между Россией и Израилем на фоне продолжающегося вооружённого конфликта на Украине.

Ранее все подобные вопросы Москве и Тель-Авиву удавалось решать при помощи переговоров, однако после того, как пост премьер-министра Еврейского государства покинул Нитаньяху, ситуация стала меняться в худшую сторону.

Русская линия

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