С 16 по 18 июля Свято-Троицкая Сергиева лавра стала центром общецерковных мероприятий, посвященных преподобному Сергию Радонежскому. Программу праздничных дней составили богослужения, фестивальные концерты и другие исторически значимые духовно-просветительские мероприятия, сообщает Седмица.Ru.

В ходе торжеств прошёл II Патриарший международный фестиваль «Свет Христов»: «Любовью и единением спасемся». Он состоялся при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры правительства Московской области и при содействии Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы — Свято-Троицкая Сергиева Лавра и Церковно-общественный совет при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Художественный руководитель фестиваля — заслуженный артист России Алексей Пузаков.

16 июля фестиваль открылся концертом в Московской духовной академии: выступили хор Троице-Сергиевой Лавры и МДА (регент — иеромонах Нестор (Волков); Архиерейский хор Ярославской митрополии под руководством монахини Георгии (Кисловой) и Московский Синодальный хор под управлением Алексея Пузакова.

17 июля состоялся праздничный концерт на Красногорской площади лавры. Гости услышали произведения духовной музыки в исполнении Архиерейского хора Александро-Невской Лавры (Санкт-Петербург); хора Христорождественского подворья Свято-Троицкого Александра Свирского мужского монастыря (Санкт-Петербург) и мужского хора «Всехсвятский» собора в честь Всех Святых в Минске.

18 июля состоялись два концерта на Красногорской площади — дневной «С любовью к Богу о России..» и вечерний гала-концерт «Молюсь тебе и радуюсь!».

В дневном концерте приняли участие Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной, хор Данилова монастыря; хор Вознесенской Давидовой пустыни «Держава»; мужской хор Донского монастыря; хор Новоспасского монастыря.

В вечернем концерте выступили хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии, Молодежный синодальный хор, народный ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и многие другие.

Торжества завершились праздничным салютом под сочинение М. Глинки «Славься» в исполнении участников вечернего концерта.

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