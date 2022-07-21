На враждебную позицию западных стран в отношении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обратил внимание в своём личном заявлении 15 июля 2022 года иерарх Иерусалимской Православной Церкви архиепископ Севастийский Феодосий, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Архипастырь, в частности, подчеркнул:

«Мы во Святом граде Иерусалиме выражаем сожаление и осуждаем действия, предпринимаемые политическими силами Запада против Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля — Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Недавно Канадой имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было включено в список лиц, против которых объявлены санкции. Это беззаконие поддерживается и другими западными странами. Такого рода действия мы воспринимаем как часть одного большого плана, нацеленного на ослабление роли и авторитета Православной Церкви, ее духовной миссии в современном мире и уничтожение тех моральных ценностей, которые она проповедует.

Как мы ранее заявляли, провокации против Предстоятеля Русской Церкви — это провокации против всей Православной Церкви. Мы призываем западные политические силы прекратить подобного рода враждебные выпады, направленные против Святейшего Патриарха Кирилла. Он не представляет интересы какой-либо стороны политического конфликта, но является сторонником мирного диалога.

Мы в Иерусалимской Церкви имеем прочные связи с Русской Православной Церковью, присутствующей на Святой Земле, ее храмы есть в Иерусалиме и других местах. Это свидетельствует об особом отношении православных русских верующих к Святой Земле — колыбели христианства и хранительнице великих святынь.

Выражением полной поддержки Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля мы подтверждаем свою категорически отрицательную позицию в отношении всех провокаций и неправомерных действий, направленных Западом в их сторону. Эта западная мощь, восхваляющая демократию и права человека, но в то же самое время поддерживающая однополые браки и другие вещи, которые невозможно одобрить и принять человеческим разумом, осуществляет сегодня нападки на Патриарха Кирилла, который является духовным пастырем для верных чад Русской Православной Церкви как в России, так и за ее пределами.

Мы обращаемся ко всем официальным церковным лидерам с просьбой поддержать нашу позицию по осуждению всех действий, направленных против Патриарха Московского и всея Руси. Мы возносим наши молитвы о прекращении войны на Украине и всех других войн в нашем мире, о воцарении мира и справедливости на Святой Земле и особенно во Святом граде Иерусалиме, дабы наш палестинский народ процветал, живя в свободе, которой он достоин.

Мы выражаем уверенность, что предпринимаемые западными силами провокации не смогут повлиять на высокий авторитет Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла среди русского народа и всех чад, окормляемых им от Востока до Запада.

Мы с надеждой смотрим на возможность урегулирования в духе любви и мудрости разногласий и разделений внутри Православной Церкви, ставших следствием антиканонических действий вокруг украинского церковного вопроса. Православная Церковь сегодня особо нуждается в мудрости духовных лидеров, которые смогли бы выступить с инициативой по преодолению той сложной ситуации, в которой она находится. Особенно болезненным вопросом, требующим скорейшего разрешения, является прекращение общения между двумя Церквами-Сестрами — Русской и Константинопольской.

Я хочу еще раз выразить уверенность в том, что любой спор и любое разногласие могут быть разрешены путем ведения диалога в ключе добрых намерений. Мы надеемся, что все ныне существующие разногласия будут разрешены, поскольку мы Единая Церковь и наша вера едина. Мы должны быть связаны единой любовью, быть единым телом Церкви. В современном мире, к сожалению, все больше распространяются атеистические тенденции, нацеленные на утверждение антихристианской культуры, противоречащей проповедуемым Церковью Христовой моральным ценностям, которые все мы призваны защищать".

Русская линия