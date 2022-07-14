13 июля 2022 года председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил перед участниками прошедшего в Липецке в рамках форума Общественной палаты Российской Федерации «Сообщество» круглого стола на тему «Донбасс-Россия. От общего прошлого к общему будущему», сообщает Патриархия.Ru.

В ходе мероприятия обсуждались проблемы и актуальные вопросы взаимодействия России и народных республик Донбасса. Здесь выступили представители органов государственной власти, члены Общественной палаты РФ, общественные и религиозные деятели. Участники круглого стола провели анализ исторического опыта и отметили многовековые взаимосвязи народов. В ходе дискуссии были высказаны предложения по углублению их сотрудничества во многих сферах. Модератором дискуссии выступил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений В. Зорин.

В своем выступлении, озвученном дистанционно в режиме видео-конференц-связи, В. Легойда, который также является заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, высказал мнение о необходимости целенаправленной работы властей и общественности России и Донбасса с молодежью, которая ждёт откровенного и честного разговора. По его мнению, «если нам что-то не нравится в поведении молодежи, то в этом виноваты мы сами — это мы создали мир, в котором эти вещи проявляются».

Комментируя возросшую геополитическую напряженность, выступающий отметил, что на попытки властей и элит немногочисленных стран, выступающих с предложениями об «отмене русской культуры» и разрыве научных взаимосвязей с Россией, нельзя отвечать зеркально: «мы не должны закрываться от мировой культуры, мы должны быть готовы к диалогу и, если будет нужно, рассказать о выдающихся деятелях культуры».

Ввиду непростой ситуации вокруг Украинской Православной Церкви — единственной канонической Церкви Украины, председатель Синодального отдела подчеркнул, что со стороны местных властей нарушаются конституционные нормы и осуществляется беспрецедентное давление на верующих. Хотя официально деятельность православных верующих на Украине не воспрещена на общегосударственном уровне, однако подвергается притеснениям в отдельных районах страны, в том числе посредством принимаемых областными органами запретов.

В. Легойда обратил внимание участников мероприятия на важность воспитания подрастающего поколения в рамках образовательного процесса, поскольку это приобретает особую значимость в контексте напряженной международной обстановки.

На мероприятии также выступил руководитель Управления по работе с государственными структурами Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ П. Лебедев, который отметил стратегическую важность государственной защиты традиционных ценностей и усилий по формированию образовательных программ с учетом нравственного компонента. Выступающий предложил провести в Общественной палате РФ дискуссию на эту тему.

Русская линия