Митрополит Литовский Иннокентий: Большинство мирян и духовенства в Литве даже не помышляют о выходе из канонической юрисдикции Московского Патриархата

Движение Православной Церкви в Литве к большей самостоятельности должно соответствовать канонам. Об этом 11 июля 2022 года заявил митрополит Виленский и Литовский Иннокентий, комментируя направление епархиального представителя епископа Тракайского Амвросия для участия в работе комиссии РПЦ по вопросу о статусе Виленско-Литовской епархии, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Orthodoxy.lt.

«Для нас чрезвычайно важно, чтобы путь Православной Церкви в Литве к большей независимости соответствовал церковным установлениям и канонам, − сказал митрополит Иннокентий. − Исторически так сложилось, что литовское Православие соединено со всей полнотой Православной Церкви именно через Русскую Православную Церковь».

Как подчеркнул Первоиерарх, вопреки сложной международной обстановке абсолютное большинство мирян и духовенства в Литве даже не помышляют о выходе из канонической юрисдикции Московского Патриархата.

Владыка напомнил, что раскольнические действия группы бывших клириков осудили как миряне, так и священнослужители Православной Церкви в Литве − на прошлой неделе Президенту страны передали подписанное тысячами верующих обращение, в котором они засвидетельствовали свою верность Матери-Церкви и священноначалию.

В таких обстоятельствах продолжается работа сформированной Священным Синодом РПЦ комиссии, рассматривающей ходатайство Виленско-Литовской епархии о предоставлении ей статуса самоуправляемой Церкви.

В настоящий момент подобной формой канонического устройства обладают лишь три Православные Церкви, находящиеся в юрисдикции Московского Патриархата − Эстонская, Латвийская и Молдавская.

«В нашем случае речь идёт, скорее, о приведении церковного статуса в соответствие с действительностью, так как Православная Церковь в Литве уже сегодня все решения принимает самостоятельно, финансовые связи с Московским Патриархатом отсутствуют, а прихожане наших храмов в подавляющем большинстве являются полноправными гражданами Литвы», − охарактеризовал сложившуюся ситуацию митрополит Иннокентий.

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