Русская линия
Сводка новостей от 14 июля 2022

В лучших безбожных традициях
Власти французского Тулона намерены снести в городе Воскресенский храм и устроить на его место автостоянку…

флаг ФранцииМуниципальные власти французского города Тулон объявили местной православной Воскресенской общине, относящейся к русскому викариату Константинопольского патриархата, о том, что договор аренды для её храма расторгается в связи с демонтажом здания под парковку. Прихожане обратились с петицией за сохранение храма к мэру города и городскому совету, сообщает СПЖ со ссылкой на Orthodoxie.com.

«Это общественное помещение не похоже ни на одно другое. Наш православный храм с богатой историей, которая насчитывает уже 48 лет, тесно связан с Европой и, в частности, с Тулоном», — сказано в петиции.

Православный храм Воскресения в Тулоне действует с 1976 года. Его иконостас, по рассказам прихожан, был создан значительно ранее и датируется 1937 годом, сообщает rcf.fr.

Здание принадлежит муниципалитету, в договоре с которым было указано, что соглашение с викариатом Константинопольского патриархата будет действовать до тех пор, «пока не возникнет необходимость в демонтаже».

«Теперь есть проект, представляющий муниципальный интерес для района, предусматривающий расширение улицы или парковку», — цитирует слова тулонских чиновников rcf.fr.

Новое помещение для молитвы община найти не смогла. «Сейчас мы чувствуем, что никому не нужны», — прокомментировал ситуацию священник Алексей Струве, настоятель Воскресенского храма.

На Фанаре по этому поводу пока хранят полное молчание.

Русская линия

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В лучших безбожных традициях
Власти французского Тулона намерены снести в городе Воскресенский храм и устроить на его место автостоянку...

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