Более 1,5 тысяч человек разместят в двух палаточных городках недалеко от монастыря…

Троице-Сергиева лавра в подмосковном Сергиевом Посаде сможет принять несколько тысяч человек на торжества 17−18 июля по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, при этом более 1,5 тысяч паломников будут размещены в двух палаточных городках недалеко от монастыря, сообщает ТАСС со ссылкой на руководительницу пресс-службы лавры Татьяну Денисюк.

«Будет два палаточных городка и две точки бесплатного питания, полевой кухни. Паломнический городок „Малый луч“, в котором будут установлены большие палатки, рассчитан на 1 тыс. человек, второй городок, на территории школы № 1, — на 600 человек. Полевая кухня рассчитана на несколько тысяч человек, в двух точках будут кормить бесплатно — обедом и ужином. В целом мы готовимся принять несколько тысяч человек», — рассказала Денисюк.

Как уточнили в Лавре, полевые кухни будут расположены рядом с торговым центром «Центральный» и на территории школы № 93. Палаточные городки расположены в 15−20 минутах ходьбы от монастыря, размещение в них тоже бесплатное, но по предварительной регистрации. Там же будет организован медицинский пункт.

По словам руководительницы пресс-службы, центральным событием церковных торжеств станут богослужения вечером 17 июля и утром 18 июля на Соборной площади Троице-Сергиевой Лавры, которые возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В праздничном Всенощном бдении и Литургии примут участие многочисленные архиереи и священнослужители Русской Православной Церкви.

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