Главе Шрамковской ОТГ на Черкасщине грозит лишение свободы от 2 до 5 лет…

В отношении председателя Шрамковской ОТГ Анатолия Кули, сорвавшего 2 июля 2022 года освящение Николаевского храма УПЦ в селе Кононовка Черкасской епархии, начали досудебное расследование по уголовным статьям. Об этом 11 июля 2022 года сообщила епархиальная пресс-служба, передаёт «Союз православных журналистов».

Некоторые из статей Уголовного кодекса Украины, нарушенные чиновником, грозят ему наказанием в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Также, по факту бездействия полиции во время совершения преступления, инициировано внутреннее расследование действий майора Драбовского райотдела полиции Кошевого А.Н. по статье 367 УК.

Как сообщила пресс-служба Черкасской епархии УПЦ, украинская общественность будет проинформирована о дальнейшей судьбе этих нарушителей закона во власти.

Русская линия