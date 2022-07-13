Митрополит Пирейский Серафим потребовал привлечь архиепископа Элпидофора к церковному суду
Заявление иерарха Элладской Церкви последовало вслед за тем, как представитель Фанара в США крестил детей «однополой семьи» содомитов…
Крещение детей однополой пары — это фактическое одобрение нераскаявшихся содомитов, заявил митрополит Пирейский Серафим, комментируя крещение главой Архиепископии Фанара в США усыновлённых детей «однополой семьи» содомитов. Об этом он заявил в письме, опубликованном на Romfea. gr, сообщает «Союз православных журналистов».
Иерарх отметил, что произошедшее может стать началом церковной амнистии содомии, которая является смертным грехом, лишает человека союза с Живым Богом и неминуемо ведёт свою несчастную жертву к вечной погибели.
По мнению митрополита Серафима, архиепископ Элпидофор должен предстать перед церковным судом, так как крещение детей половых извращенцев прямо оскорбляет каноны Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
Иерарх Элладской Церкви считает, что владыка Элпидофор «предпочел „современное евангелие змия“ учению Церкви».
«Лично я, поскольку я связан с ним дружбой, призываю его публично восстановить причинённый духовный ущерб, прося прощения у <…> Церкви», — добавил митрополит Серафим.
Тем временем, митрополит Глифадской епархии, на территории которой совершилось таинство, заявил, что глава Американской архиепископии Фанара сознательно скрыл от него все подробности крещения.
Митрополит Пирейский Серафим потребовал привлечь архиепископа Элпидофора к церковному суду Заявление иерарха Элладской Церкви последовало вслед за тем, как представитель Фанара в США крестил детей «однополой семьи» содомитов...