Русская линия
Сводка новостей от 13 июля 2022

Митрополит Пирейский Серафим потребовал привлечь архиепископа Элпидофора к церковному суду
Заявление иерарха Элладской Церкви последовало вслед за тем, как представитель Фанара в США крестил детей «однополой семьи» содомитов…

Архиепископ Элпидофор с содомитами и их детьмиКрещение детей однополой пары — это фактическое одобрение нераскаявшихся содомитов, заявил митрополит Пирейский Серафим, комментируя крещение главой Архиепископии Фанара в США усыновлённых детей «однополой семьи» содомитов. Об этом он заявил в письме, опубликованном на Romfea. gr, сообщает «Союз православных журналистов».

Иерарх отметил, что произошедшее может стать началом церковной амнистии содомии, которая является смертным грехом, лишает человека союза с Живым Богом и неминуемо ведёт свою несчастную жертву к вечной погибели.

По мнению митрополита Серафима, архиепископ Элпидофор должен предстать перед церковным судом, так как крещение детей половых извращенцев прямо оскорбляет каноны Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Иерарх Элладской Церкви считает, что владыка Элпидофор «предпочел „современное евангелие змия“ учению Церкви».

«Лично я, поскольку я связан с ним дружбой, призываю его публично восстановить причинённый духовный ущерб, прося прощения у <…> Церкви», — добавил митрополит Серафим.

Тем временем, митрополит Глифадской епархии, на территории которой совершилось таинство, заявил, что глава Американской архиепископии Фанара сознательно скрыл от него все подробности крещения.

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