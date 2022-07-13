В ВОЗ решили обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, указав, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами»…

Всемирная организация здравоохранения поддалась влиянию США и ЕС и вслед за западными политиками решила подключиться к пропаганде содомии, заявив о существовании некоего «третьего пола». ВОЗ, в частности, сообщила о намерении обновить своё руководство по учёту гендерной проблематики, чтобы объявить, что «пол не ограничивается только мужчинами или женщинами». Об этом говорится в официальном заявлении организации от 12 июля, сообщает газета «Взгляд».

В новом руководстве рассматривается вопрос о том, как гендерные нормы, роли и отношения влияют на поведение и результаты, связанные со здоровьем, а также на ответные меры сектора здравоохранения. Также ВОЗ планирует «выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме, и пол не ограничивается мужским или женским».

В августе 2020 года глава образования Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен объявила, что к 2025 году в стране исчезнет упоминание о женском и мужском поле в удостоверениях личности. В октябре прошлого года представитель Госдепартамента Тед Прайс рассказал, что в США выдали паспорт с отметкой «X», означающей третий гендер.

Теперь этой политики решили придерживаться и чиновники Всемирной организации здравоохранения. Всё это говорит о том, что западный мир быстрыми шагами идёт от христианства к «ценностям» Содома.

Русская линия