Абсолютное большинство членов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступают против отмены моратория на смертную казнь, заявил во вторник председатель Совета Валерий Фадеев, передаёт Интерфакс.

«Что касается СПЧ, не сейчас, а какое-то время назад мы эту тему обсуждали, и большинство — против смертной казни. Это не официально, мы не голосовали, но в ходе дискуссии стало понятно, что абсолютное большинство против», — сказал Фадеев журналистам.

Председатель СПЧ напомнил, что и сам не считает возможным возвращение этой меры наказания, «скорее по религиозным соображениям, чем по соображениям прав и свобод», о чем не раз заявлял.

«Не думаю, что легко сейчас принять решение об отмене моратория на смертную казнь в России, даже ФСИН выступил против. Они сказали: „А где мы найдём палачей?“ Это практический вопрос, и уже лет тридцать как нет смертной казни в России», — отметил Фадеев.

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