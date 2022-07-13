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Сводка новостей от 13 июля 2022

Россия готовится отметить 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
Запущен информационный сайт, посвященный Сергиевским торжествам, которые состоятся 17−18 июля…

Преподобный Сергий Радонежский. По РусиВ преддверии 18 июля 2022 года, дня празднования 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и основания Троицкого собора Свято-Троицкой Сергиевой лавры, начал работу посвященный торжествам сайт, сообщает Патриархия.Ru.

На портале опубликованы информация о приуроченных к юбилею мероприятиях и расписание праздничных богослужений, а также представлена информация для паломников, в частности, о предусматривающих бесплатное размещение паломнических городках, которые расположены в 15−20 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой лавры.

Также на сайте опубликована карта, на которой отмечены точки расположения палаточных городков, мест бесплатного питания паломников, пунктов медицинской помощи, информационных пунктов и монастырских трапезных.

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Россия готовится отметить 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского
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