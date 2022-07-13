Русская линия
Сводка новостей от 13 июля 2022

Церковная шизофрения
В Англиканской церкви заявили, что не знают, кого можно считать женщиной, а кого нет…

Англиканский епископ Гибралтарский в Европе Англиканские епископшиРоберт Иннес затруднился с определением женщины в свете «новейших открытий» в гендерной сфере, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на News.yahoo.com.

«Официального определения понятия „женщина“ не существует. Это отражает тот факт, что до недавнего времени определения такого рода считались самоочевидными, как это отражено в чине венчания», — заявил Иннес и добавил, что теперь у него нет простого ответа на вопрос, кого считать женщиной.

Дискуссия началась с того, что мирянин, член Генерального синода и представитель Королевского флота Адаму Кендри задал вопрос: «Каково определение женщины в Англиканской церкви?»

Обмен мнениями произошёл на фоне обсуждения проблем трансгендеров.

При этом можно проследить, как развивалась эта церковная шизофрения в Англии:

— В 2017 году Генеральный синод Англиканской церкви официально заявил: «Англиканская церковь приветствует и безоговорочно поощряет трансгендеров наравне со всеми людьми в Теле Христовом и радуется разнообразию Этого Тела».

— В 2018 году Англиканская церковь выпустила руководство, предписывающее приходам «творчески и чутко» подходить к богослужению, чтобы не оскорбить людей, сменивших пол.

— В 2019 году она объявила, что будет признавать брак, в котором один из супругов сменил пол.

— В 2020 году Англиканская церковь инициировала программу «Жить в любви и вере», направленную на пересмотр идентичности, сексуальности, отношений и брака.

— В 2022 году англикане заявили, что не знают, кого можно считать женщиной, а кого нет.

Русская линия

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