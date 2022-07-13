Фанар продолжает гнуть свою линию на вмешательство в дела других Поместных Православных Церквей

В США продолжает развиваться скандал в связи с очередным грубым нарушением канонов со стороны представителей Фанара, которые продолжают игнорировать и самовольно отменять решения других Поместных Церквей, принимая во своё общение всевозможных проходимцев и самосвятов.

Так, в настоящее время разгорается конфликт между различными православными общинами США вокруг фигуры бывшего архимандрита Александра Бели, который был лишён сана в РПЦЗ, но в результате был принят на Фанаре и назначен главой Славянского викариатства Американской греко-православной архиепископии (Константинопольский патриархат), сообщает Благовест-инфо.

Более того, 15 июня Беля был избран Фанаром епископом Никопольским, его хиротония должна состояться 30 июля. В связи с этим 27 июня ряд иерархов Поместных Православных Церквей — членов Ассамблеи канонических православных епископов США — направили архиепископу Элпидофору письмо протеста против планов рукоположения Александра Бели. Если Беля будет возведён в сан епископа, авторы письма грозятся покинуть Ассамблею, так как признают каноничным извержение клирика из сана в РПЦЗ. Подписи под письмом поставили: иерархи Антиохийской, Болгарской, Румынской, Сербской Церквей и Православной Церкви в Америке, сообщает OrthoChrsitan.

В ответном письме архиепископ Элпидофор заявил, что Константинопольский Патриархат рассмотрел все обвинения в адрес архимандрита Александра и нашёл их безосновательными, так что хиротония избранного епископа Никопольского состоится.

Таким образом, на Фанаре в очередной раз демонстрируют, что им глубоко наплевать на единство мирового Православия и мнение других Поместных Православных Церквей. Константинопольский Патриарх Варфоломей давно считает себя восточным папой Римским, и скандал вокруг Бели лишний раз это подтверждает.

Русская линия