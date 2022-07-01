Главными событиями дней станет Божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля года на площади перед Храмом-памятником на Крови и Царский Крестный ход…

12 — 20 июля 2022 года в Екатеринбургской митрополии пройдут Царские дни — череда торжественных мероприятий, посвященных памяти Царственных страстотерпцев, сообщает Патриархия.Ru.

Главными событиями традиционно станут Божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля года на площади перед Храмом-памятником на Крови, где в июле 1918 года трагически завершилась жизнь царя Николая II, его семьи и верных слуг, а также Царский крестный ход до монастыря Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.

12 июля, в праздник первоверховных апостолов Петра и Павла, откроется XХI Международный фестиваль православной культуры «Царские дни», в рамках которого пройдут музыкальные концерты, творческие встречи и лекции.

Программой Царских дней предусмотрено проведение ряда выставок в Храме-памятнике на Крови, культурно-просветительском центре «Царский», историческом парке «Россия — моя история. Свердловская область», Екатеринбургском музее изобразительных искусств и Дворце игровых видов спорта «Динамо». Также в рамках Царских дней пройдут IV Детская парусная регата памяти святого цесаревича Алексия и фестиваль колокольного звона «Благовествуй, земле Уральская!».

Накануне Царских дней митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений дал интервью редакции «Уральского меридиана», в котором рассказал о 30-летней истории Царского крестного хода.

«В 1992 году состоялся архиерейский Крестный ход во главе с правящим архиереем Екатеринбургской епархии владыкой Мелхиседеком. Маршрут до Ганиной Ямы проходил не от места уничтожения Царской семьи возле Ипатьевского дома, а от деревни Коптяки. Сначала группа священников посетила место погребения мучеников за месяц до памятной даты, в июне. Тогда дорогу им показывал местный житель, уже глубокий старик, знавший деревенские околотки. Участники шествия буквально продирались через заросшие по пояс травой поля, шли по канавам и перешагивали через давно поваленные деревья, чтобы оказаться на том месте, где сейчас благоустроена территория монастыря», — сказал архиерей.

В 1994 году провели первый большой ход по маршруту, ставшему сейчас привычным. Его возглавил екатеринбургский епископ Никон. Молитвенники проходили от центра уральской столицы до места, где сейчас стоит монастырь Царственных страстотерпцев.

«В Царские дни в Храме на Крови совершается череда богослужений, главное из которых Божественная литургия в ночь с 16 на 17 июля. Это сердцевина памятных дней, — пояснил митрополит Евгений. — Крестный ход, завершающий насыщенную богослужебную программу, это как выдох после продолжительного вдоха, когда совершаются молитвы».

По мнению владыки, в текущем году обращение к памяти святых страстотерпцев — это путь нашего национального самосознания. Не все могут встать на защиту Отечества добровольцами в строй по разным причинам, но молиться за наших воинов, за Отчизну, за победы на ратном поле, помогать неимущим мы можем здесь и сейчас.

«В прошлом году мы жили под знаком заразы, которая изменила ход нашей жизни, и помним, в какой непростой обстановке верующими совершалось молитвенное шествие. В этом году нет ограничений, которые помешали бы нам прийти и стать участниками этого события. Это не только возможность, это шанс, упустить который будет большим промахом в нашей духовной жизни», — пояснил владыка.

Подробная программа мероприятий опубликована на сайте Екатеринбургской епархии.

Русская линия