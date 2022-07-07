Владимирскую икону Божией Матери необходимо перенести из храма Николая Чудотворца в Третьяковской галерее в Успенский собор Московского Кремля, где она займет подобающее ей место, считает председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского Патриархата протоиерей Леонид Калинин, слова которого приводит РИА Новости.

Владимирскую икону издревле почитали на Руси. По преданию, ее написал в I веке апостол и евангелист Лука, использовав доску от стола, за которым некогда восседали Богородица с Христом.

«Она в Москве находится не совсем на своём месте. Как ключ, который не попал в замочную скважину, не может открыть замка, так и пребывание Владимирской иконы не в Успенском соборе Московского кремля, где она должна быть, а в Третьяковской галерее в храме Николая Чудотворца — это не совсем верное, прямо скажем, с духовной точки зрения расположение. Этот вопрос обсуждался неоднократно. Конечно, пребывать Владимирская икона должна с левой стороны у Царских врат Успенского собора Московского кремля. Это один из тех „духовных ключей“, который, когда он, наконец, встанет на свое место, позволит России развиваться ещё более динамично. Это будет началом новой эпохи понимания своих корней», — сказал отец Леонид в памятный день одной из самых почитаемых русских икон — Владимирской Божией Матери.

Празднование в честь иконы проводится три раза в год: 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю. 6 июля православные христиане вспоминают чудесное спасение Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, когда после отказа Москвы платить дань татарам состоялось знаменитое «стояние на реке Угре». Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли на её берегах друг напротив друга, но так и не вступили в бой. Позже русские люди стали называть реку «поясом Пресвятой Богородицы», веря, что именно Она покончила с татарским игом.

Почитание Владимирской иконы Богоматери в России сохраняется, новые храмы в её честь строятся. Однако возможности для почитания, по мнению отца Леоинида, сейчас ограничены тем, что она находится в небольшом приходском храме в музейном пространстве. «Она и сейчас в действующем храме, но масштаб этого храма не соответствует масштабу святыни, при всём моём уважении к этому замечательному храму святителя Николая в Толмачах. Эта святыня имеет всероссийское значение, она должна быть на том месте, для которого и строился Успенский собор и в который была внесена эта икона», — заключил глава Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московского Патриархата.

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