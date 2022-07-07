Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш признал, что для Украины нежелательна встреча Святейшего Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска в Казахстане. «Сейчас идёт большое обсуждение, почему мы пытаемся предотвратить встречу папы и Патриарха Кирилла в Казахстане в сентябре 2022 года», — сказал чиновник, добавив, что «они готовы были в этом году встречаться в Ливане, на нейтральной территории», сообщает «Союз православных журналистов».

По словам Юраша, для России и Русской Православной Церкви контакт с папой Римским — это лишь инструмент, с помощью которого они используют Ватикан в своих внешнеполитических целях и для пиара. При этом, как считает Юраш, в России не хотя приглашать папу в Россию и, чтобы избежать этого, «ещё с начала 1990-х годов придумывали множество причин».

В реальности в Киеве опасаются, что встреча Патриарха Кирилла и папы Римского Франциска может разрушить создаваемую украинскими властями в СМИ иллюзию, что Россия и Русская Православная Церковь находятся в полной изоляции, и никто в мире их не поддерживает и не хочет иметь никаких дел. Эта политическая установка для чиновников в Киеве сегодня так важна, что они готовы на всё, лишь бы поссорить Московский Патриархат и Ватикан.

Неоднозначные и во многом нейтральные заявления папы Римского Франциска о причинах начала военных действий между Россией и Украиной — это поражение не только Зеленского и его администрации, а и лично Юраша, на которого, очевидно, давит то, что украинских послов, которые не смогли продвинуть украинскую повестку в странах своего пребывания, ждёт неминуемое увольнение.

Русская линия