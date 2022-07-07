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Сводка новостей от 7 июля 2022

Македонские иерархи поддержали антиболгарские протесты македонцев
Св. Синод Македонской Православной Церкви опубликовал заявление по поводу предложения Франции признать болгарскую идентичность жителей Северной Македонии…

Иерархи Македонской Православной ЦерквиЛюбое предложение, направленное на то, чтобы облегчить присоединение Республики Северная Македония к Евросоюзу, должно обеспечить полное сохранение македонской идентичности или будет отклонено, заявили в Синоде Македонской Православной Церкви, комментируя предложение французских дипломатов согласиться с требованиями Болгарии и признать болгарскую идентичность македонцев, сообщает Pravoslavie.bg.

Соответствующее заявление было сделано после внеочередного заседания Синода МПЦ, которое состоялось в Скопье 5 июля 2022 года. Священный Синод выступил с ответом на новое французское предложение, призвав македонское общество сплотиться и сохранять спокойствие.

На прошлой неделе в Северной Македонии начались акции протеста в связи с тем, что Франция призвала македонские власти уступить требованиям Болгарии, которая в 2020 году наложила вето на вступление Северной Македонии в ЕС из-за спора по поводу общей истории и национальной идентичности.

Болгария настаивает на том, что в корне македонской идентичности и языка лежит болгарское происхождение. Там также заявляют, что на болгар в Северной Македонии оказывается давление, и требуют включения болгарского народа в Конституцию страны как государственного этноса, сообщает Balkan Insight.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски уже заявил, что предложение Франции — это не самая лучшая инициатива, но в целом она является приемлемой в качестве основы для дальнейших переговоров.

Это, судя по всему, и вызвало волну возмущения в македонском обществе, которую в итоге поддержали македонские иерархи.

Впрочем, если македонцы, действительно, хотят войти в ЕС, они рано или поздно согласятся со всеми требованиями Болгарии. Ранее ради вступления в НАТО они уже согласились изменить даже название своей страны, так что протесты протестами, а в какой-то особой стойкости македонцы ранее замечены не были.

Русская линия

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Македонские иерархи поддержали антиболгарские протесты македонцев
Св. Синод Македонской Православной Церкви опубликовал заявление по поводу предложения Франции признать болгарскую идентичность жителей Северной Македонии...

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