Любое предложение, направленное на то, чтобы облегчить присоединение Республики Северная Македония к Евросоюзу, должно обеспечить полное сохранение македонской идентичности или будет отклонено, заявили в Синоде Македонской Православной Церкви, комментируя предложение французских дипломатов согласиться с требованиями Болгарии и признать болгарскую идентичность македонцев, сообщает Pravoslavie.bg.

Соответствующее заявление было сделано после внеочередного заседания Синода МПЦ, которое состоялось в Скопье 5 июля 2022 года. Священный Синод выступил с ответом на новое французское предложение, призвав македонское общество сплотиться и сохранять спокойствие.

На прошлой неделе в Северной Македонии начались акции протеста в связи с тем, что Франция призвала македонские власти уступить требованиям Болгарии, которая в 2020 году наложила вето на вступление Северной Македонии в ЕС из-за спора по поводу общей истории и национальной идентичности.

Болгария настаивает на том, что в корне македонской идентичности и языка лежит болгарское происхождение. Там также заявляют, что на болгар в Северной Македонии оказывается давление, и требуют включения болгарского народа в Конституцию страны как государственного этноса, сообщает Balkan Insight.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски уже заявил, что предложение Франции — это не самая лучшая инициатива, но в целом она является приемлемой в качестве основы для дальнейших переговоров.

Это, судя по всему, и вызвало волну возмущения в македонском обществе, которую в итоге поддержали македонские иерархи.

Впрочем, если македонцы, действительно, хотят войти в ЕС, они рано или поздно согласятся со всеми требованиями Болгарии. Ранее ради вступления в НАТО они уже согласились изменить даже название своей страны, так что протесты протестами, а в какой-то особой стойкости македонцы ранее замечены не были.

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