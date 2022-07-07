Представители Греции в Европарламенте напомнили коллегам, что они не только европейцы, но и христиане…

Депутат от Греции в Европейском парламенте Анна-Мишель Асимакопулу призвала законодателей Европы защитить христианское и культурное наследие всего мира от текущих турецких вызовов. С соответствующим обращением она выступила на пленарном заседании ЕП в Страсбурге 4 июля 2022 года, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на Orthodoxianewsagency.gr.

28 июня 2022 года Генеральный секретарь Межпарламентской Ассамблеи Православия (МАП) Максимос Харакопулос обратил внимание, что Собору Святой Софии в Стамбуле угрожает необратимое разрушение из-за действий турецких властей, в частности, здесь уже потрескались мраморные плиты на полу.

«Новые разрушения Собора Святой Софии в Стамбуле является ещё одним доказательством полного неуважения турецких властей к объекту Всемирного наследия ЮНЕСКО и одному из величайших символов христианства», − заявила Асимакопулу.

Она добавила, что подобное попрание православных святынь не ограничивается повреждением лишь мраморного пола, стен или исторических Императорских ворот Святой Софии.

«Это также осквернение священной для понтийских греков Панагии Сумелы дискотеками и съемками голливудских фильмов. Это также превращение монастыря Хора, культового византийского памятника с долгой историей, в исламскую мечеть», − сказала депутат Европарламента.

По её словам, подобная тактика Турции, являющаяся для неё стандартной, оборачивается против православных паломничеств, оскорбляет культуру, очерняет и искажает ценности православного христианства, подрывает европейскую идентичность.

«Сегодня, перед лицом этих провокационных действий, я с этого места прошу вашей поддержки не только как европейцев, но и как христиан в защите нашего культурного наследия», − призвала евродепутатов Анна Асимакопулу.

О реакции Евросоюза на эти призывы, пока ничего неизвестно. Но даже если эта реакция и последует, она будет чисто символической, ведь у ЕС сегодня нет практически никаких рычагов влияния на Анкару. Турки же, напротив, угрожают европейцам наплывом беженцев с Ближнего Востока, а потому делают всё, что хотят.

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