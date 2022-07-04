В преддверии 140-летия со дня смерти генерала Михаила Скобелева на телеканале «Россия-24» в программе «Итоги недели» Дмитрия Киселёва вышел эпизод под названием «Зачем братушки?». Поводом для этого материала послужило решение властей Болгарии выслать 70 российских дипломатов из страны. При этом значительную часть эфира ведущий посвятил рассказу о том, как русские войска под командованием Скобелева освобождали болгар от турецкого ига.

Благодаря этому россияне вновь смогли вспомнить подвиг русского генерала, память которого будет отмечаться 8 июля. Ниже мы приводим этот рассказ целиком:

"<…> Каждый год в марте Болгария отмечает годовщину освобождения от 500-летнего османского ига. Решающую роль в этом сыграли победы Русской армии в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов. Россия тогда бескорыстно спасла единоверцев-братушек ценой 100 тысяч жизней русских солдат. Сегодня этот факт в Болгарии, скорее, затушевывают.

А на измене сидели и раньше. Вот, например, с какой горечью Император Николай Второй выпустил Высочайший манифест об объявлении войны Болгарии в 1915-м по ходу Первой мировой:

«Божиею милостию Мы, Николай Второй, объявляем всем верным нашим подданым. Коварно подготовляемая с самого начала войны и все же казавшаяся невозможною измена Болгарии славянскому делу свершилась: болгарские войска напали на истекающую кровью в борьбе с сильнейшим врагом верную союзницу нашу Сербию. Единоверная нам Болгария, недавно ещё освобожденная от турецкого рабства братскою любовью и кровью русского народа, открыто стала на сторону врагов Христовой веры, славянства, России. С горечью встретит русский народ предательство столь близкой ему до последних дней Болгарии и с тяжким сердцем обнажает против неё меч, предоставляя судьбу изменников славянства справедливой каре Божией».

<…> Сегодняшний «Исторический кружок» давайте посвятим тому, как и когда в современном понимании образовалось независимое государство Болгария. Почти 500 лет турецкого ига к концу XIX века привели к тому, что болгары в Османской империи уже во многом ассимилировались и на славян-то переставали походить. И если бы не Россия, не было бы сейчас никакой Болгарии в помине. Надо помнить и понимать. Восстания болгар против отуречивания жестоко подавлялись, в России вызывали большое сочувствие у самого народа. То, что мы называем состраданием. Вот мы тогда за болгар и впряглись.

«Только русские позволяют себе такую роскошь — воевать из чувства сострадания, потому как своих не бросают». Автор крылатого выражения русский генерал от инфантерии Михаил Дмитриевич Скобелев — герой Балканской компании, освободитель болгарских славян — отличился в битве у Шипкинского перевала, что предрешила нашу победу в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов.

Миссия освобождения братушек-болгар вызывала в обществе небывалый подъем. Вот, что писал художнику Ивану Крамскому коллекционер и меценат Павел Третьяков: «Россия ведет себя относительно славян уже вовсе не позорно. Когда и на какое дело русские люди столько жертвовали капиталов, сколько жертвуют теперь? И жертвуют бескорыстно. Приятно принадлежать в настоящее время к русскому народу».

Когда же Александр Второй направил для освобождения болгар русскую армию, то и многие русские живописцы отправились на Балканы. Например, Поленов. Они стали прообразом нынешних наших сегодняшних военных корреспондентов. Самым ярким из той плеяды стал знаменитый художник-баталист Василий Васильевич Верещагин. В отряд генерала Скобелева Верещагин попал как доброволец, реально ходил в атаки, сражался и даже был тяжело ранен. Награжден Георгиевским крестом, что дается лишь за отличие в бою.

«Выполнить цель, которою я задался, — дать обществу картины настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому все прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, холод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, иначе картины мои будут «не то», — писал Верещагин.

Поэтому-то и получалось без какой-либо фальши. Вот «Перед атакой. Под Плевной». Залегли. Скатки. Штыки пристегнуты. Вот-вот приказ. И вперед за братушек! А вот уже «После атаки. Перевязочный пункт под Плевной». Где-то совсем рядом еще палят пушки, пороховой дым столбом. А здесь стоны, бинты, карболка, эфир, йодоформ. Быть может, где-то в шатре и знаменитый русский хирург Николай Склифософский. Основатель военно-полевой хирургии участвовал и в Балканской, и в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, освобождая братушек.

После взятия Плевны Верещагин совершил в колонне генерала Скобелева тяжелейший зимний переход через Балканские горы и бился в решающем сражении за Шипкинский перевал. И тут же делал наброски на свои дорожные холстки и досочки. А вот и победа, что всегда праздник со слезами на глазах. «Шипка-Шейново. Скобелев под Шипкой». Как всегда, на белом коне Скобелев объезжает строй. Шапки в небо и громогласное «Ура!». На переднем плане — припорошенные снегом товарищи, что полегли в жесточайшей битве. За братушек. Сегодня их здесь с почестями и похоронят.

А вскоре здесь же, близ Шипки, на собранные в России народные деньги возведут храм-памятник «Рождество Христово», что станет первым на территории Болгарии памятником болгаро-русской дружбе. Внутри на тридцати четырех мраморных плитах — имена павших за общую свободу русских и болгарских воинов. А колокола отлиты в России из стреляных гильз. Самый крупный — подарок императора Николая Второго — весит более 11 тонн. Идею такого храма подала мать Скобелева Ольга Николаевна. Ее замысел быстро завоевал всенародную поддержку.

Если вернуться к Верещагину, то его Балканская серия — это три десятка полотен. Пронзителен триптих «На Шипке все спокойно!». Это позже уже Ремарк напишет свой роман «На Западном фронте без перемен», когда по фронтовым сводкам вроде ничего и не происходит, армии на своих позициях, но будни, ой, как суровы. Так называемое «Шипкинское сидение». Самый конец 1877 года. Замерзающий часовой. Еще один. Тут совсем грустно. От болезней, мороза, сырости, студеного ветра потерь было в разы больше, чем от пуль и ядер.

Но вот свобода! И памятник Свободе на Шипке. Всего русским воинам по итогам Балканской кампании на территории Болгарии поставлено тогда было порядка 400 памятников. Еще бы — не было бы Болгарии. А русские своих не бросили. Ох, братушки.

Генерал Скобелев вернулся в Россию на гребне славы. Но судьба отвела ему совсем мало земной жизни. В 38 он скоропостижно скончался. Его похороны в Москве летом 1882 года потрясли всех. На венке от Академии Генерального штаба — серебряная лента со словами: «Герою Михаилу Дмитриевичу Скобелеву — полководцу, Суворову равному». Александр Куприн так описывает событие: «Как Москва провожала его! Вся Москва! Этого невозможно ни рассказать, ни описать. Вся Москва с утра на ногах. В домах остались лишь трехлетние дети и недужные старики. Ни певчих, ни погребального звона не было слышкно за рыданиями. Все плакали: офицеры, солдаты, старики и дети, студенты, мужики, барышни, мясники, разносчики, извозчики, слуги и господа. Белого генерала хоронит Москва! Москва ведь!»

В 1912 году генералу Скобелеву установили памятник. Стремительная конная фигура под названием «За Царя и Родину!» возвысилась при большом скоплении народа на Тверской площади — ровно на том месте, где сейчас основатель Москвы Юрий Долгорукий. Уже в апреле 1918 года большевики статую снесли и разобрали. И лишь в нашем веке, в 2014-м, напротив Академии Генштаба возведен новый памятник Скобелеву. В назидание потомкам и в память о славных победах.

Ну, а болгары? Сейчас так. Вот все чаще угрожают снести «Алешу в Пловдиве». Господь им судья".

Русская линия