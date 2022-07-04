2 июля 2022 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с Первосвятительским визитом в Калининград, сообщает Патриархия.Ru.

В аэропорту Храброво Святейшего Патриарха Кирилла встречали: губернатор Калининградской области А.А. Алиханов, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, командующий Балтийским флотом вице-адмирал В.Н. Лиина.

В тот же день под председательством Святейшего Патриарха в актовом зале Православной гимназии при кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде состоялось собрание духовенства Калининградской митрополии.

Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к собравшимся со словом, в ходе которого представил статистические данные по Калининградской митрополии.

В митрополию входят две епархии — Калининградская и Черняховская. Приходы объединены в 6 благочиннических округов: Калининградская епархия — Успенский, Покровский, Приморский, Преображенский; Черняховская епархия — Восточный, Неманский. Всего на территории митрополии 172 храма и 49 часовен, действуют 3 монастыря.

За период 2020—2021 гг. построены и освящены великим чином:

— в Калининградской епархии — храм Сретения Господня г. Калининграда, храм праведной Мариамны г. Калининграда, храм в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» пос. Нивенского, храм преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских пос. Родники; храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» пос. Ласкино;

— в Черняховской епархии — храм прмц. Елисаветы Елисаветинского монастыря, храм свв. Адриана и Наталии пос. Краснолесье, храм вмч. Пантелеимона г. Немана.

В Калининградской епархии завершено строительство храма праведных Богоотец Иоакима и Анны пос. Большое Исаково и храма равноапостольных Кирилла и Мефодия г. Калининграда.

В Калининградской митрополии свое служение совершают 103 священника и 17 диаконов, из них в Калининградской епархии соответственно 74 и 14 и в Черняховской епархии — 29 и 3.

Отошли ко Господу два священнослужителя: 20 апреля 2021 года преставился ко Господу иерей Александр Проскуряков, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Умиление» пос. Добрино Гурьевского района, и 7 января 2022 года — протоиерей Роман Сафронов, заштатный клирик Черняховской епархии.

Участники заседания пропели «Вечную память» почившим клирикам.

С докладами также выступили: председатель отдела социального служения и благотворительности Калининградской епархии М.Б. Филькова, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Черняховской епархии Д.В. Карамаликов, руководитель духовно-просветительского центра Калининградской епархии протоиерей Георгий Урбанович.

В завершение Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напутствовал участников заседания: «Искренне рад этой встрече, возможности побеседовать с вами о делах церковных, услышать ваши доклады. Желаю всем вам стоять на страже, ведь вы здесь в русском православном порубежье — и в географическом, и в духовном смысле. Поэтому особая ответственность на Калининградской митрополии за благополучие нашей Церкви. Дай Бог, чтобы каждый из вас был достоин того, чтобы стоять на страже духовных рубежей России!»

От имени Святейшего Патриарха в дар каждому участнику заседания был передан служебник.

Вечером 2 июля 2022 года, в канун Недели 3-й по Пятидесятнице, Патриарх Кирилл совершил утреню Всенощного бдения в кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда, а на следующий день чин великого освящения новопостроенного собора равноапостольных Кирилла и Мефодия на пересечении Проспекта Мира и улицы Катина в Калининграде и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

После Литургии Святейший Патриарх посетил нижний храм в честь мученицы Мариамны. Также состоялось краткое общение Его Святейшества с курсантами Балтийского высшего военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф. Ушакова во главе с заместителем начальника училища по военно-политической работе капитаном I ранга Ю.П. Гориным.

Затем состоялась встреча Патриарха Кирилла с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и архиепископом Калининградским и Балтийским Серафимом.

Приветствуя Святейшего Патриарха, глава региона отметил: «В сложный для нашей страны и для нашего региона период, когда мы подвергаемся нападкам и разного рода ограничениям, которые делают сложнее нашу жизнь, мы особенно рады, что Вы приехали к нам, посетили Калининградскую область, посетили свою митрополию. И мы очень рады, что, несмотря на эти сложные времена, мы строим и освящаем храмы, растим детей, и, в общем, ничто не мешает нашему развитию, спокойному размеренному течению жизни нашего региона. И есть вопросы, которые хотелось бы сегодня обсудить и получить Ваше благословение».

В ответном слове Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Благодарю Вас, Антон Андреевич, за Ваши труды, за Ваше очень доброе отношение к Русской Православной Церкви, я бы сказал, очень принципиальное, бескорыстное, честное, исходящее из Ваших убеждений, патриотических и религиозных. Всё это создаёт очень хороший фундамент для того, чтобы развивать церковно-государственные отношения на западном порубежье Святой Руси. Я уже неоднократно говорил о том, что Калининград — это действительно порубежье, это единственный регион России, который граничит с Европейским Союзом. Учитывая, что по разным причинам, в значительной степени рационально не объяснимым, возникает крайне недоброжелательное отношение к России со стороны западных стран, роль Калининграда сегодня очень возрастает. Не говорю о светских или военных аспектах — это форпост в духовном смысле».

«Мы видим, что сегодня происходит в мире, в том числе в Западной Европе, — потеря религиозности, потеря христианской идентичности. Западные страны уже не называют себя христианскими, и религия действительно оказывается на обочине общественной и личной жизни. Нам не нужно что-то показывать и доказывать, Бог с ними, пусть живут, как считают нужным. Но для самих себя очень важно понимать, что в духовных корнях — наша сила. Поэтому благодарю Вас за содействие укреплению и развитию религиозной жизни в Калининградской земле, и ещё и ещё раз свидетельствую о том, что для меня посещение Калининграда — это всегда очень радостное событие», — продолжил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«С этим городом у меня связана значительная часть моего служения. Вся религиозная жизнь в этом краю началась на тенистой аллее, в маленькой комнатке в частном доме одного благочестивого человека, где я отслужил первую Литургию в присутствии 20 человек. Строительство храмов и монастырей, развитие церковно-государственных отношений, создание учебных заведений — все это очень важная и благодатная, радостная часть моей жизни. Поэтому у меня особое отношение к Калининграду и Калининградской области. Благодарю владыку за то, что он продолжает мое служение, находится в постоянной связи со мной и руководствуется моими пожеланиями и благословениями», — заключил Святейший Патриарх Кирилл.

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