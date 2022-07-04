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Сводка новостей от 4 июля 2022

Финские власти активно продвигают содомию в своей стране
Глава правительства Финляндии приняла участие в первом после пандемии параде половых извращенцев в Хельсинки…

Содомиты в ФинляндииВ столице Финляндии в минувшую субботу прошел масштабный парад содомитов Helsinki Pride, который проходил в этом году под патронажем супруги президента Йенни Хаукио и был первым после длительного перерыва, обусловленного антиковидными ограничениями, сообщает Интерфакс.

По данным полиции, в нём приняли участие до 80 тысяч половых извращенцев и их сторонников.

В шествии также приняла участие премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая открытой содомиткой не является и состоит в браке, хотя до этого многие годы сожительствовала со своим будущим мужем и родила от него ребёнка вне брака.

«Мы празднуем равенство. Я стараюсь участвовать в мероприятиях Pride каждый год. Сегодня структуры общества по-прежнему ставят людей в неравное положение», — заявила Марин порталу телерадиовещания Yle.

Она пообещала, что осенью правительство передаст в парламент законопроект о трансгендерах Trans Act. Этот документ предполагает, что пол будет определяться на основе того, к какому полу себя относит сам человек.

Содомия продолжает активно распространяться по всей Европе, и власти европейских государств этому стараются всеми силами способствовать.

Русская линия

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