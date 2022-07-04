Глава Белгородской митрополии митрополит Белгородский Иоанн на официальном сайте Белгородской епархии прокомментировал последние обстрелы мирных кварталов Белгорода со стороны украинских военных, призвав верующих к сугубой молитве об упокоении всех погибших и прекращении вооружённых действий.

«Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако, никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет (Мф. 24:36−39). Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома», — заявил владыка.

«Пора, по слову Священного Писания, „перековать мечи на орала“ (Ис.2:4). Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле», — заключил архиерей.

Впрочем, данный призыв владыки Иоанна — это глас вопиющего в пустыне. Ранее решать все вопросы при помощи слов и мирных переговоров неоднократно призывал Блаженнейший митрополит Киевский Онуфрий. Однако, эти призывы к миру не смогли остановить военных действий.

В настоящее время любые переговоры между Москвой и Киевом заморожены по инициативе украинской стороны, и на Украине этого не скрывают. Это означает, что военные действия будут только нарастать, и жителям приграничных регионов России нужно быть к этому готовыми.

Владыка Иоанн посчитал, что пора «перековать мечи на орала» и заговорил о мире после того, как жилые кварталы Белгорода подверглись массированному обстрелу украинских военных. Но военные действия на Донбассе ведутся уже 8 лет, и Донецк и Луганск были под постоянными обстрелами украинских военных все эти годы. Местные архипастыри, как и владыка Иоанн, многие годы призывали остановить военные действия, но всё безуспешно.

Мечи на орала пора было перековывать на Украине давным-давно, и владыка Иоанн в своём призыве сильно опоздал. Отсюда можно сделать только один вывод — военные действие на Украине закончатся только тогда, когда одна из сторон окажется не в состоянии их вести и в результате смирится с поражением. Никакие призывы о мире здесь, увы, не помогут. В противном случае, война на Донбассе давно бы уже закончилась, а возможно, и не началась бы вообще.

Русская линия