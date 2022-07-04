Глава Ватикана заявил, что готов посетить Москву и Киев, чтобы попытаться остановить военные действия на Донбассе…

Глава Католической церкви папа Римский Франциск, который сейчас находится с визитом в Канаде, сообщил, что государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин контактировал с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым относительно возможности папского визита в Москву, сообщает «Парламентская газета».

При этом, по словам папы, он также рассматривает возможность своей поездки на Украину сразу после своего возвращения из Канады в конце июля.

Папа Римский рассказал о своём желании «побывать в обеих столицах» в контексте урегулирования отношений между Россией и Украиной, а также упомянул свои намерения «послужить делу мира».

Впрочем, есть большие сомнения, что Франциска будут рады видеть в Киеве. Действительно, ранее украинские власти наперебой приглашали главу Ватикана посетить страну, однако в последнее время на Украине оказались крайне недовольны нейтральными высказываниями папы на украинскую тематику.

В настоящее время в Киеве упорно стоят на продолжении военных действий «до полной победы», а потому миротворчество папы Римского для офиса президента Зеленского сейчас как бельмо на глазу. Если бы Франциск приехал, чтобы поддержать «мирную Украину» против «варварской России», его бы торжественно приняли, а как миротворца и посредника — вряд ли.

Любая попытка Зеленского пойти на контакт с Москвой сейчас рассматривается украинскими националистами, как предательство. И Зеленским ясно это понимает.

Характерный случай в этом плане произошёл во время недавнего посещения Киева президентом Индонезии Джоко Видодо. Пообщавшись с Зеленским, тот отправился в Москву к Владимиру Путину, которому передал послание президента Украины. Новость об этом послании стала шоком для «украинских патриотом», которые увидели в этом предательство, и в результате заявление Видодо тут же опровергли в офисе Зеленского.

Что будет, если такое предложение от президента Украины в Москву повезет папы Римский, который ранее признал, что в украинском конфликте есть доля вины НАТО, США и Европы, догадаться не сложно. А потому планы папы Римского стать посредником между Россией и Украиной и заодно посетить Киев и Москву кажутся нереалистичными.

Русская линия