Председатель Шрамковской объединенной территориальной громады сорвал Великое освящение нового храма Украинской Православной Церкви во имя святителя Николая Чудотворца в с. Кононовка Черкасской области, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Черкасской епархии УПЦ.

2 июля 2022 года к храму для совершения чина прибыли митрополит Черкасский и Каневский Феодосий, священнослужители Драбовского и Золотоношского благочиний, пришли прихожане, построившие церковь вместе с настоятелем иереем Игорем Басюком. Однако вход в новый храм верующим преградил лично глава Шрамковской ОТГ Анатолий Куля с небольшой, но шумной группой поддержки.

Как заявил глава ОТГ, «во время военного положения запрещены какие-либо массовые мероприятия, в том числе и религиозные», а на возмущение прихожан предложил им расходиться по домам. Всё это происходило на фоне выкриков группы активистов о «вражеской церкви».

Вызванная полиция во главе с майором О.Н. Кошевым в инцидент не вмешивалась, спокойно наблюдая за нарушением прав верующих граждан Украины. Прихожане могли оттеснить нарушителей закона и войти для совершения богослужения в храм, но митрополит Феодосий не благословил так поступать, сказав, что «Дом Божий должен освящаться в мире и согласии, а не под чью-то ругань, хоть бы она от нас и не зависела».

«По факту преступления, которое произошло при участии должностного лица — председателя ОТГ, который в составе группы лиц нарушил конституционные права и свободы граждан Украины и ряд статей законов, в том числе Уголовного кодекса, а также по факту бездействия полиции во время совершения преступления (ст. 367 УКУ), будут поданы соответствующие заявления в Прокуратуру, Управление полиции и Службу безопасности Украины», — сказано в сообщении Черкасской епархии.

Притеснения Украинской Православной Церкви продолжаются.

Русская линия