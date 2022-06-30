Русская линия
Сводка новостей от 30 июня 2022

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан и Фанар «продвигаются по пути к восстановлению полного общения»
Делегация Константинопольского Патриархата приняла участи в католических торжествах в честь апостолов Петра и Павла в Риме…

Делегация Фанара принимает участие в католическом богослуженииПапа Римский Франциск встретился с делегаций Константинопольского патриархата. По традиции, представители Константинопольской Православной Церкви приезжают в Рим на празднование дня свв. апостолов Петра и Павла 29 июня, а представители папского престола приезжают в Стамбул 30 ноября, в день памяти св. апостола Андрея Первозванного, сообщает Благовест-инфо.

В этом году в состав делегации вошли сопредседатель Смешанной международной православно-католической комиссии по богословскому диалогу архиепископ Телмесский Иов (Геча), епископ Галикарнасский Адриан и патриарший диакон Варнава Григориадис, сообщает сайт Orthodox Times.

Они прибыли в Рим 28 июня, а 29 присутствовали на праздничной мессе в базилике св. Петра. После этого у представителей Константинопольского Патриархата состоялись встречи с членами Дикастерии по содействию христианскому единству. Стороны обсудили взаимоотношения Католической и Константинопольской Церквей, а также предстоящую пленарную сессию Смешанной богословской комиссии, которая состоится в 2023 в Александрии и будет посвящена обсуждению документа «Первенство и соборность во втором тысячелетии и сегодня».

30 июня у членов делегации состоялась частная аудиенция с Папой Франциском. На встрече присутствовали префект дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, сотрудники дикастерии епископ Брайан Фаррелл и монс. Андреа Пальмьери. Во время аудиенции архиепископ Иов зачитал папе Римскому письмо Патриарха Варфоломея.

В ответном обращении к представителям Константинопольской Церкви папа Франциск подчеркнул, что традиционный обмен делегациями в престольные праздники — апостолов Петра и Павла и Андрея — «ощутимый признак того, что дни отчужденности и безразличия, когда наше разделение казалось непоправимыми, далеко позади». «Сегодня, повинуясь воле Господа Иисуса Христа и ведомые Святым Духом, наши Церкви участвуют в братском, плодотворном диалоге» и «продвигаются по пути к восстановлению полного общения», подчеркнул папа Римский.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Конференция православных епископов США оказалась под угрозой распада
Иерархи целого ряда Поместных Православных Церквей в США потребовали от представителей Фанара отменить хиротонию изверженного из сана клирика РПЦЗ...

После окончания военных действий на Донбассе придётся восстанавливать десятки святынь
Более 40 богослужебных и приходских зданий повреждены обстрелами в Северодонецкой епархии УПЦ...

«С целью консолидации украинского народа»
Во Львове запретили деятельность Украинской Православной Церкви...

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан и Фанар «продвигаются по пути к восстановлению полного общения»
Делегация Константинопольского Патриархата приняла участи в католических торжествах в честь апостолов Петра и Павла в Риме...

Митрополита всей Америки и Канады Тихон: Решение Верховного суда США не может не радовать всех православных
Православная Церковь в Америке приветствовала отмену конституционного права на аборт в Соединённых Штатах...

В Рязанской области торжественно отметили 20-летие перенесения мощей святителя Феофана Затворника
Феофановские торжества возглавил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем подвиг пограничника А.М.Кижеватова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика