Делегация Константинопольского Патриархата приняла участи в католических торжествах в честь апостолов Петра и Павла в Риме…

Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан и Фанар «продвигаются по пути к восстановлению полного общения»

Папа Римский Франциск встретился с делегаций Константинопольского патриархата. По традиции, представители Константинопольской Православной Церкви приезжают в Рим на празднование дня свв. апостолов Петра и Павла 29 июня, а представители папского престола приезжают в Стамбул 30 ноября, в день памяти св. апостола Андрея Первозванного, сообщает Благовест-инфо.

В этом году в состав делегации вошли сопредседатель Смешанной международной православно-католической комиссии по богословскому диалогу архиепископ Телмесский Иов (Геча), епископ Галикарнасский Адриан и патриарший диакон Варнава Григориадис, сообщает сайт Orthodox Times.

Они прибыли в Рим 28 июня, а 29 присутствовали на праздничной мессе в базилике св. Петра. После этого у представителей Константинопольского Патриархата состоялись встречи с членами Дикастерии по содействию христианскому единству. Стороны обсудили взаимоотношения Католической и Константинопольской Церквей, а также предстоящую пленарную сессию Смешанной богословской комиссии, которая состоится в 2023 в Александрии и будет посвящена обсуждению документа «Первенство и соборность во втором тысячелетии и сегодня».

30 июня у членов делегации состоялась частная аудиенция с Папой Франциском. На встрече присутствовали префект дикастерии по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, сотрудники дикастерии епископ Брайан Фаррелл и монс. Андреа Пальмьери. Во время аудиенции архиепископ Иов зачитал папе Римскому письмо Патриарха Варфоломея.

В ответном обращении к представителям Константинопольской Церкви папа Франциск подчеркнул, что традиционный обмен делегациями в престольные праздники — апостолов Петра и Павла и Андрея — «ощутимый признак того, что дни отчужденности и безразличия, когда наше разделение казалось непоправимыми, далеко позади». «Сегодня, повинуясь воле Господа Иисуса Христа и ведомые Святым Духом, наши Церкви участвуют в братском, плодотворном диалоге» и «продвигаются по пути к восстановлению полного общения», подчеркнул папа Римский.

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