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Сводка новостей от 30 июня 2022

«С целью консолидации украинского народа»
Во Львове запретили деятельность Украинской Православной Церкви…

Единственный храм – церковь Георгия Победоносца – во Львове, не захваченный раскольникамиДеятельность Украинской Православной Церкви запрещена во Львове. Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Юрий Ломага, передаёт портал «Православная жизнь».

«Такое решение сегодня мы приняли на заседании сессии Львовского городского совета. Мною было подготовлено решение о запрете деятельности Украинской православной Церкви московского патриархата и Украинской правоверной греко-католической Церкви „Группа Догнала“ на территории Львовской городской территориальной общины, и я благодарю коллег-депутатов, поддержавших эту инициативу», — написал член фракции «Европейская Солидарность» на своей странице в соцсети 30 июня 2022 года.

По словам Ломаги, «деятельность этих структур носит откровенный антигосударственный и антиукраинский характер», «приводит к искусственному противостоянию и расколу украинского общества на религиозной основе».

«С целью консолидации украинского народа мы приняли соответствующее решение», — отметил Юрий Ломага.

Ничего другого от украинских националистов ожидать и не стоит. Очевидно, что гонения на УПЦ на Украине будут продолжаться и дальше, а захваты храмов лишь нарастать.

Русская линия

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«С целью консолидации украинского народа»
Во Львове запретили деятельность Украинской Православной Церкви...

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