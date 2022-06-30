Православные епископы США из Антиохийской, Сербской, Румынской, Болгарской Церквей и Православной Церкви Америки написали коллективное письмо главе Архиепископии Константинопольского Патриархата в США архиепископу Элпидофору, в котором выступили категорически против архиерейской хиротонии лишенного сана бывшего клирика РПЦЗ Александра Бели, сообщает «Союз православных журналистов» со ссылкой на портал «The National Herald».

Иерархи отметили, что если хиротония Бели состоится, Ассамблея православных канонических епископов США, в которой председательствует представители Фанара, прекратит своё существование.

«С болью в сердце и великим смятением мы узнали от Вашего Высокопреосвященства о решении приступить к архиерейской хиротонии Александра Беля, бывшего клирика Русской Православной Церкви Заграницей, каноническая дисциплина и окончательное извержение из сана которого были приняты и признаны всеми нами как каноническое действие. Вдобавок к нашим опасениям по каноническим вопросам, у нас есть серьёзные вопросы о его характере, основанные на прошлом опыте непосредственного и непрямого общения с ним и его семьёй. Как Ваши братья и сослужащие у Святого Алтаря мы считаем своим долгом просить Вас и Ваш Патриархат пересмотреть это решение во имя нашей общей преданности православному единству и каноническому порядку», — говорится в письме, обращенном к главе Архиепископии Фанара в США.

Александр Беля известен тем, что, будучи клириком Русской Зарубежной Церкви, пытался получить епископскую хиротонию в Москве на основании, как выяснилось, поддельного решения Синода РПЦЗ. Тот факт, что епископ Элпидофор принял его в сущем сане, уже вызвало напряжение в церковной среде США.

«Мы должны избегать любых действий, которые могут поставить под угрозу более широкое всеправославное единство, существующее среди всех нас. Как хорошо известно Вашему Высокопреосвященству, многие из нас официально протестовали против создания так называемого Славянского викариатства именно из-за его последствий для нашего православного единства и поднятых вопросов о каноническом статусе Александра Беля. Среди нас есть те, которые объясняли Вам, что для нас не представляется возможным сослужить с ним и членами викариата. Естественно, что мы в таком случае не можем продолжать участвовать в самой Ассамблее, если этот человек возводится в епископский сан и тем самым становится членом Ассамблеи. С великой скорбью мы вынуждены усомниться в нашей способности продолжать встречи на личном уровне, а также драгоценные совместные служения», — отмечается в письме.

«Просим вас и Вселенский Патриархат пересмотреть это решение, которое ставит под угрозу единство, к которому мы стремимся», — призывают иерархи архиепископа Элпидофора.

Прислушается ли он к этим словам, остаётся неизвестным. Фанар в последнее время привык ломать всех через колено, не обращая никакого внимания на реакцию Поместных Православных Церквей по самым важным и животрепещущим вопросам. Однако, если Конференция православных епископов США, действительно, распадётся — это будет удар по Константинопольскому Патриархату.

Русская линия